A Tunnel vince la Genziana d'Oro Miglior Film al Trento Film Festival 2020: Guarda tutti i film premiati in streaming

Si è conclusa la 68esima edizione dello storico Festival, che quest'anno ha lanciato una piattaforma online che offre la possibilità agli spettatori ovunque siano di vedere in streaming tutti i film.

Anche quest'anno i film vincitori del Trento Film Festival richiamano l'attenzione del grande pubblico su temi focali per la nostra vita, tra i quali quello del limite, inteso come la necessità di riaccendere in tutti noi la consapevolezza del delicato equilibrio tra l'uomo e la natura.

Ancora una volta i film del Trento Film Festival rappresentano lo specchio di una società chiamata a fare delle scelte importanti per il proprio futuro, per il quale occorre chiedersi, in modo urgente e senza ipocrisie, fino a che punto si è disposti a vivere un presente che impedisce, sempre di più, di guardare verso nuovi orizzonti. In questo senso la montagna e le sue culture narrate dal festival, continuano ad offrire occasioni di riflessione per ritrovare quel senso del limite e dell'equilibrio con la natura di cui l'uomo deve assolutamente avere coscienza.

E' questa la dichiarazione di Mauro Leveghi, presidente del Trento Film Festival, la cui edizione 2020 si è conclusa con l'assegnazione della Genziana d'Oro del miglior film, andata a A Tunnel dei georgiani Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili, e di tutti gli altri premi, di cui potete leggere più in dettaglio qui sotto. Nonostante la sua chiusura ufficiale, il Trento Film Festival continua la sua avventura in streaming online: fino al 9 settembre sarà infatti possibile vedere i film vincitori e gli altri titoli sull piattaforma online.trentofestival.it.

Ecco tutti i premiati del 68esimo Trento Film Festival

La Giuria internazionale - composta da Carlos Casas (Spagna), Salomé Jashi (Georgia), Gustav Hofer (Italia), Carmen Gray (Nuova Zelanda) e Matteo Della Bordella (Italia) - ha assegnato a A Tunnel di Nino Orjonikidze e Vano Arsenishvili (Georgia/Germania, 2019, 90') la prestigiosa Genziana d'oro Miglior film - Gran Premio “Città di Trento” - con la seguente motivazione:

"Una straordinaria vicinanza, un senso per l'atmosfera visiva e un'ottima sintonia con gli squilibri strutturali del potere sono alla base di un film che dice molto del nostro attuale periodo di tensioni geopolitiche, di identitaà contestate e di un mondo globalizzato del lavoro e del capitale.

Drammatico ma mai esagerato, il film identifica gli eventi di un piccolo villaggio come uno scontro tra passato e futuro, tra chi ha e chi non ha, in cui tutti abbiamo un ruolo"





Si è aggiudicato la Genziana d'oro Miglior film di alpinismo, popolazioni e vita di montagna - Premio del Club Alpino Italiano The Wind. A Documentary Thriller di Michal Bielawski (Polonia, 2019, 75’).







"Le persone che vivono in montagna – si legge nella motivazione - possono essere esposte a condizioni climatiche estreme, con effetti sul corpo e sulla mente. Grazie a un approccio intrigante e inventivo, il regista conduce il pubblico nella vita degli abitanti della regione di Zakopane in Polonia, dove l'Halny, un forte vento, mette regolarmente a rischio la loro vita e il loro benessere. Creando un'atmosfera di eterna sospensione e seguendo i protagonisti in modo intimo, questo documentario ci ricorda il delicato equilibrio tra la natura e l'uomo, attraverso il lucido sguardo cinematografico dell'autore".

La Genziana d'oro Miglior film di esplorazione o avventura - Premio "Città di Bolzano" è andato a Sidik and the Panther di Reber Dosky (Paesi Bassi, 2019, 83’)







"per il profondo impegno nei confronti della natura, per come connette ecologia e politica, per lo straordinario racconto di quest'esplorazione estrema, per il suo profondo senso di appartenenza e radicamento alle tradizioni e alla natura come patria di noi tutti. Questo film documenta e cattura attraverso immagini realizzate in modo straordinario il rispetto e la passione per il proprio ambiente e la propria storia".



Genziana d'argento - Miglior contributo tecnico – artistico a Sicherheit 123 di Florian Kofler e Julia Gutweniger (Italia/Austria, 2019, 72’).



Genziana d'argento - Miglior cortometraggio a Then comes the evening diMaja Novaković (Serbia/Bosnia Erzegovina, 2019, 28’).



Il Premio della Giuria è stato assegnato al documentario Alpinist – Confession of a cameraman di Kim Minchul e Lim Iljin (Corea del Sud, 2019, 90’).



La giuria ha inoltre assegnato la Menzione speciale a Polyfonatura di Jon Vatne (Norvegia, 2019, 20’).