A Quiet Place, il produttore conferma che un terzo film è in lavorazione

Dopo due film ed uno spin-off, il produttore ha confermato che A Quiet Place 3 è in fase di lavorazione e ne motiva il ritardo.

La famiglia Abbott non ha ancora terminato la sua impresa. Secondo il produttore Brad Fuller, A Quiet Place tornerà con un terzo film. Prima di tutto, ha specificato che A Quiet Place: Giorno Uno non è da intendersi come un sequel diretto di A Quiet Place 2, ma semplicemente come un suo spin-off. Di conseguenza ha rilanciato con un terzo film la cui produzione è attualmente in fase di stallo.

A Quiet Place, il produttore conferma l’intenzione di realizzare un terzo film: il motivo dietro il rallentamento

Ospite del Festival South by Southwest, il produttore Brad Fuller ha confermato che un terzo film del franchise di A Quiet Place è in fase di lavorazione, rispolverando un annuncio che risale approssimativamente a tre anni fa. In principio, come specifica ComicBook, A Quiet Place 3 aveva persino individuato una data d’uscita per il 2025, poi slittata facendo posto ad uno spin-off che ha confuso le idee. In molti, infatti, hanno creduto che A Quiet Place: Giorno 1 fosse il terzo capitolo del franchise, ma il produttore ha ribadito che non è così e che la famiglia Abbott è di ritorno per un terzo capitolo:

Allora: Giorno 1 non è A Quiet Place 3, giusto per essere chiari. Per A Quiet Place 3 stiamo appena iniziando a mettere insieme le idee al momento. Quando abbiamo girato il primo, John [Krasinski] non aveva molto da fare. Era appena uscito da The Office e voleva fare il regista. Ora, è così richiesto ed è difficile averlo... Sta girando un film ora, quindi non appena lo avrà finito, spero che volgerà la sua attenzione a [ A Quiet Place 3]. Vogliamo tutti finire quella trilogia e spero che ci siano ancora più film di Quiet Place oltre a questo.