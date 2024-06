A Quiet Place Giorno 1, perché Jeff Nichols ha preferito dirigere The Bikeriders?

News Cinema

Per una coincidenza del destino, il regista Jeff Nichols è arrivato sullo schermo con The Bikeriders poco prima che in sala esca A Quiet Place: Giorno 1 di Michael Sarnoski, un film che avrebbe dovuto dirigere. Come mai ha cambiato idea?

A Quiet Place: Giorno 1, prequel della saga sci-fi thriller portata alla fama da John Krasinski, sarà nei nostri cinema dal 27 giugno: il regista di questo prequel / spin-off è Michael Sarnoski, sceneggiatore a partire da un soggetto scritto da Krasinski, rimasto come producer. Qualcuno ricorderà che Krasinski aveva però scelto in origine Jeff Nichols per questo progetto, negli ultimi giorni al cinema con The Bikeriders. The Wrap ha chiesto a Nichols come mai abbia lasciato il film. Leggi anche A Quiet Place: Giorno 1, un nuovo video ci spiega perché il mondo è diventato silenzioso A Quiet Place: Giorno 1: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Jeff Nichols e le divergenze creative per A Quiet Place: Giorno 1

A Quiet Place: Giorno 1 è il prequel della bilogia sci-fi diretta, in parte scritta e in parte interpretata da John Krasinski, composta da A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018) e A Quiet Place II (2021). Krasinski sulle prime aveva scelto Jeff Nichols come autore del film, ma Jeff in preproduzione è uscito dal progetto adducendo le consuete "divergenze creative", preferendo invece dirigere The Bikeriders con Austin Butler, Tom Hardy e Jodie Comer. Un tipo di opera molto diversa, un racconto su una gang di motociclisti, però non è il contenuto del lavoro ad aver spinto Nichols a cambiare idea. Alcune saghe nascono come parto di una mente, che rimane a sorvegliarle forse un po' troppo da vicino. Senza rancore, Jeff Nichols spiega:

John era un fan dei miei film e mi chiese se volessi fare questo prequel. All'epoca pensai che, beh, i film di questa saga sono piuttosto buoni. Mi piaceva quello che dicevano sul sacrificio e la famiglia. Tematicamente erano vicini ad alcune cose che avevo fatto. Lavorai su un'idea per avvicinarmi al materiale in un modo che mi mettesse a mio agio, che a lui sembrava piacere. Dissi: credo che un film così si possa fare. [...] È dura da dire senza sembrare pretenziosi, ma a questo punto della mia carriera ho fatto un numero sufficiente di film, e se ne faccio uno, deve diventare mio. La verità è che i film di A Quiet Place sono suoi. Non è una questione di ego, sto parlando del metodo di lavoro. A un certo punto ti rendi conto che quello non sarà mai il tuo film. Allora ho pensato che fosse meglio farmi da parte e lasciare che lo facesse qualcun altro.