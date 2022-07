A Quiet Place Day One, una data d'uscita per il prequel

News Cinema

C'è una data d'uscita ufficiale per A Quiet Place: Day One, il prequel di Michael Sarnoski, un'espansione dell'universo inaugurato da John Krasinski.

La Paramount Pictures ha deciso quando vedremo in sala A Quiet Place: Day One, il prequel della saga horror / fantascientifica iniziata con i due film di John Krasinski: il film, affidato alle cure registiche di Michael Sarnoski, sarà nelle sale americane nel marzo 2024. La lavorazione di questo lungometraggio ha avuto un rallentamento, ma la macchina sembra essere ripartita... Leggi anche A Quiet Place 3 possibile? La risposta di Emily Blunt

A Quiet Place: Day One, il prequel dei film con Emily Blunt