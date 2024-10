A quattro anni dalla sua scomparsa, celebriamo il mito di Sean Connery con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il primo e indimenticabile James Bond ha interpretato grandi personaggi anche lontano da 007. Ecco cinque dei suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Il 31 ottobre 2020 ci lasciava Sean Connery, attore che ha scritto pagine molto importanti di storia del cinema contemporaneo e non soltanto nel ruolo di James Bond. Eccovi i cinque film in streaming con cui vogliamo celebrare la sua lunga e gloriosa carriera. Buona lettura.

I migliori film in streaming interpretati da Sean Connery

Agente 007, licenza di uccidere

Il vento e il leone

Robin e Marian

The Untouchables - Gli intoccabili

Indiana Jones e l’ultima crociata

Agente 007, licenza di uccidere (1962)

Non potevamo che ovviamente partire dal primo James Bond, quello che inizia uno dei franchise cinematografici più famosi della storia del cinema. I romanzi di Ian Fleming erano già famosi, ma la trasposizione cinematografica lascia entrare il personaggio nella storia del cinema. Anche grazie a un Connery carismatico e perfetto per il ruolo. Terence Young dirige Agente 007, licenza di uccidere con solidità, facendone un grande spettacolo per l’epoca, e ancora oggi si tratta di un film che tiene benissimo il ritmo narrativo. Ne seguiranno altri di successi, soprattutto con Connery davanti la macchina da presa. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il vento e il leone (1975)

Grande protagonista del film più epico e romantico diretto da John Milius, Sean Connery dimostra tutte le sue doti di attore raffinato in un ruolo il quale, sotto il carisma e la presenza scenica, richiede anche una enorme dose di competenza attoriale. Accanto a lui un Candice Bergen perfetta per il ruolo. Il vento e il leone diventa immediatamente uno dei lungometraggi più intensi di quel periodo, uno spaccato storico di robustezza narrativa e di personaggi corposi. Forse il miglior lungometraggio del cineasta che ha co-sceneggiato Apocalypse Now, non dimentichiamolo…Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Robin e Marian (1976)

L’eclettico Richard Lester sceglie Sean Connery e Audrey Hepburn per raccontare la leggenda di Robin Hood nella sua versione romantica e autunnale. Robin e Marian diventano immediatamente oggetto di culto, soprattutto grazie alla prova misurata e commovente dei due protagonisti. Storia d’amore incantevole e leggendaria, che vede nel cast anche attori di razza sopraffina come Richard Harris e Ian Holm. Momenti di grande emozione e un finale che merita di essere ricordato con affetto. Non tutto è perfetto in questo lungometraggio, ma tutto è sincero e soprattutto raccontato con il cuore. Deliziosa storia d’amore. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

The Untouchables - Gli intoccabili (1987)

Che dire di The Untouchables - Gli intoccabili? Il capolavoro diretto da Brian De Palma e scritto da David Mamet non ha alcun difetto, è un instant classic nella messa in scena epica quando nelle interpretazioni perfette. Kevin Costner, Robert De Niro, Andy Garcia e un Sean Connery che vince l’Oscar come miglior attore non protagonista rendono questo lungometraggio un tripudio di bellezza visiva e potenza narrativa. La sequenza della scalinata alla stazione del treno è fenomenale, così come altre cinque almeno nel film. Davvero impressionante la lucidità con cui il cineasta racconta questa vicenda. Magnifico. Disponibile su Rakuten TV, Amazon Prime Video.

Indiana Jones e l’ultima crociata (1989)

Indiana Jones e l'ultima crociata: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Accettando di interpretare il padre di Indy, Connery forma una coppia leggendaria con Harrison Ford per il terzo capitolo della saga diretta da Steven Spielberg. Indiana Jones e l’ultima crociata è l'episodio più arioso e forse epico dell’intero franchise, con momenti di cinema che ricordano davvero i grandi classici di David Lean. Rincorse sfrenate, inseguimenti portentosi, ironia, ambientazioni eleganti o esotiche. C’è davvero tutto in questo film spumeggiante, magnificamente scritto, dove i due attori si sfidano a colpi di bravura e compongono una sintonia esemplare. Uno dei migliori titoli degli anni ‘80. Da inchino. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.