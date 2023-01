A Jennifer Coolidge piacerebbe interpretare di nuovo la mamma di Stifler

News Cinema

Durante il discorso ai Golden Globes 2023, Jennifer Coolidge ha ricordato uno dei suoi personaggi più iconici e ha ammesso che le piacerebbe apparire in eventuali sequel di American Pie.

Chi è cresciuto con i film di American Pie avrà un ricordo vivido della mamma di Stifler interpretata dalla sensualissima Jennifer Coolidge. Ne è passato di tempo dall’ultima volta che ha interpretato quel personaggio eppure la mamma di Stifler avrà sempre un posto nella sua agenda. A confessarlo è stata proprio l’attrice durante il suo intervento ai Golden Globes 2023, dove ha trionfato grazie alla performance in The White Lotus. Riflettendo sulle opportunità future, Jennifer Coolidge ha ammesso che le piacerebbe tornare come mamma di Stifler in possibili sequel di American Pie. Ma questo progetto è fattibile?



Jennifer Coolidge vorrebbe tornare ad interpretare la mamma di Stifler

Uno dei primissimi ruoli di Jennifer Coolidge è quello mostrato in American Pie. L’attrice è stata introdotta come la mamma di Stifler nella prima commedia del 1999 diretta da Chris e Paul Weitz. Additata come una delle “milf” più famose al cinema, la donna dall’aspetto sensuale ha sedotto l’amico di suo figlio, Finch, e avrebbe interpretato quel ruolo anche nei film successivi: è apparsa in American Pie 2 uscito nel 2001, American Wedding del 2003 e American Reunion del 2012. Sono trascorsi undici anni dall’ultima volta che ha calcato il set di American Pie, eppure l’attrice non esclude un possibile ritorno della mamma di Stifler. Riflettendo ad alta voce durante il discorso ai Golden Globes 2023, Jennifer Coolidge ha ringraziato tutti coloro che l’hanno aiutata a coltivare la sua carriera negli anni, passando da Reese Witherspoon in La rivincita delle bionde fino a The Watcher su Netflix. E non ha potuto fare a meno di menzionare anche American Pie, franchise che potrebbe tornare presto con un sequel, o meglio un reboot. L’idea pare non dispiacerle e ha lasciato volutamente una porta aperta. A detta dell’attrice, American Pie potrebbe persino proseguire con altri cinque film diversi.

È anche vero che un nuovo film di American Pie è attualmente in lavorazione. Scritto da Sujata Day, il nuovo progetto in fase di sviluppo sarà una nuova interpretazione del franchise, per cui potrebbe lanciare un nuovo gruppo di personaggi piuttosto che rispolverare il cast originale. Di conseguenza Stifler potrebbe non essere coinvolto nel progetto, includendo anche sua madre interpretata da Jennifer Coolidge. Pur non essendo incentrato sul cast originale, nulla vieta di poter coinvolgere alcuni personaggi con i cameo. Per questo Jennifer Coolidge potrebbe avere ancora una possibilità.