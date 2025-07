A Giffoni 2025 Ornella Muti, Irene Maiorino e 'La vita va così' con Virginia Raffaele: Il programma del 22 luglio

News Cinema

Un'icona del cinema, Ornella Muti, torna al Giffoni Film Festival. Nella giornata del 22 luglio attesi anche Virginia Raffaele, Irene Maiorino, Antonio Manetti e tanti altri: tutti gli appuntamenti del giorno.

La sesta giornata del Giffoni Film Festival 2025, martedì 22 luglio, sarà all'insegna del grande cinema, della musica, della riflessione sociale e del dialogo tra generazioni. Il festival più amato dai ragazzi accoglie ospiti iconici come Ornella Muti, volti amati del panorama contemporaneo come Virginia Raffaele e Riccardo Milani, ma anche nuovi talenti, istituzioni e musicisti.

Gli ospiti più attesi a Giffoni il 22 luglio e le prime immagini di 'La vita va così'

Attesissima protagonista della giornata, Ornella Muti dialogherà con i giovani giurati. A seguire, ci sarà la presentazione delle prime immagini in anteprima de La vita va così, nuovo film firmato da Riccardo Milani e interpretato da Virginia Raffaele, presente insieme al regista. L'evento, promosso da Medusa Film, darà loro occasione di svelare qualche anticipazione di questa storia ironica e intensa, ambientata in Sardegna, che racconta il cambiamento e il valore della comunità e che coinvolge un cast d’eccezione: accanto a Raffaele, ci sono Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Geppi Cucciari e Ignazio Giuseppe Loi.

Martedì 22 luglio arriva anche Antonio Manetti per parlare del suo U.S. Palmese, film di recente uscita con Rocco Papaleo, Claudia Gerini e Giulia Maenza, che racconta con ironia e profondità il mondo del calcio dilettantistico. Sempre nella sezione eventi speciali, Jenny De Nucci sarà protagonista della presentazione del corto Ti Respiro, nato da un'esperienza vissuta in prima persona, in uscita su RaiPlay e Rai Cinema Channel. Irene Maiorino, attrice de L'Amica geniale, guiderà un workshop teatrale e sarà anche tra i protagonisti del Posto delle Favole dove racconterà una storia ai più piccoli.

Le istituzioni incontrano i ragazzi: la Giornata FAMI, UNICEF e Impact!

Il 22 luglio è anche la Giornata FAMI, che coinvolgerà anche importanti rappresentanti istituzionali come il prefetto Rosanna Rabuano, il prefetto Maria Forte e il viceprefetto Maria Eleonora Corsaro. Nel pomeriggio, saranno protagonisti anche Gabriele Fama, presidente INPS, e Italo Bocchino, direttore de Il Secolo d'Italia, nell’ambito della sezione Impact!. Sempre per Impact!, spazio al documentario Mindfulness Room, a cura dell’Università di Roma Tor Vergata, per riflettere sul benessere psicofisico della Gen Z. UNICEF sarà presente con il cortometraggio Milk Teeth di Amin Meerzad e Maria Matilde Fondi, accompagnato dagli interventi del presidente UNICEF Nicola Graziano e del direttore generale Paolo Rozera.

Podcast, musica dal vivo e sport con i protagonisti

La giornata prosegue con la registrazione dal vivo del podcast musicale Pezzi - Dentro la musica, condotto da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, con ospite la cantautrice Anna Castiglia, che in serata si esibirà anche sul palco del Giffoni Music Concept insieme ai Patagarri. In ambito sportivo, torna Giffoni Sport con la partecipazione del cestista Simone Fontecchio, Livia Draghi della Fondazione Milano Cortina 2026 e la famiglia Bovolenta, testimoni di un percorso sportivo e umano di grande impatto.

I film in concorso del 22 luglio

Come sempre, ampio spazio alla selezione ufficiale con film in concorso provenienti da tutto il mondo. In Generator +18, sarà proiettato My Sweet Land di Sareen Hairabedian (USA/Francia/Giordania/Irlanda), mentre Omaha di Cole Webley (USA) animerà la sezione Generator +16. Per Generator +13, i giurati vedranno Isle Child di Thomas Percy Kim (Corea del Sud/USA), e Slackers di Sorina Gajewski (Germania) sarà proiettato in Elements +10.

In Elements +6 concorrerà Honey di Natasha Arthy (Danimarca), mentre My Penguin Friend (Il mio amico pinguino) di David Schurmann (Brasile/USA) sarà proposto nella fascia Elements +3. Ciao Bambino di Edgardo Pistone (Italia) sarà invece proposto nella sezione GEX DOC, e The Carp and the Child, Amen, Above the Tamarind Tree, Capybaras, Dmitry Shostakovich. Polka e Bobel’s Kitchen sono i titoli dei cortometraggi in concorso.

Workshop, cooking show e street fest

Non mancheranno, naturalmente, laboratori e workshop: International Circle Drums accoglie i juror internazionali al Convento San Francesco, mentre Sedici Modi di dire ciao, Genitori in cerchio, Safer Internet Center con Geronimo Stilton e le interviste Lovers are crazy animeranno i Progetti Speciali della giornata. Giffoni Food propone cooking show con il food creator Baffetto Food, lo chef stellato Davide Del Duca e un evento powered by Burgez. Il Giardino degli Aranci ospita la presentazione del videoclip Garofalo: una storia da scrivere insieme, con Maria Rosaria Di Filippo e Mariella Liguori. Chiude la giornata la rassegna Celebration Nights con la proiezione di un grande classico del cinema d'avventura, Jumanji di Joe Johnston, a trent'anni dalla sua uscita nelle sale.