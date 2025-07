A Giffoni 2025 il ritorno de I Cesaroni e l'anteprima di Tutta colpa del rock: il programma del 19 luglio

News Cinema

Terza giornata ricca di ospiti al Giffoni Film Festival: Claudio Amendola, Lillo, Francesco Gheghi, Elena Lietti e tanti altri: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

Al Giffoni Film Festival continua la festa colorata dei ragazzi. La terza giornata della 55esima edizione prevede un programma fittissimo e trasversale che come sempre comprende cinema, tv, attualità, musica, laboratori e incontri speciali. La Cittadella del Cinema continua a essere un punto di incontro, di dialogo e confronto per giurati da tutto il mondo, professionisti dell’audiovisivo e pubblico di ogni età. Vediamo tutti gli eventi e gli ospiti che i giurati, o anche i semplici curiosi, potranno incontrare oggi 19 luglio.

Da I Cesaroni - Il ritorno a Tutta colpa del rock: Le anteprime e gli eventi speciali

Appuntamento con l'anteprima di Tutta colpa del rock, commedia diretta da Andrea Jublin, prodotta da PiperFilm e Be Water Film, con lo stesso Jublin affiancato da Lillo Petrolo. La storia di Bruno, ex chitarrista rock finito in prigione che cerca riscatto formando una band tra detenuti, promette emozioni e risate, con un messaggio importante sul rapporto padre-figlia. Il film arriva al cinema dal 28 agosto, con anteprime in tutta Italia il 9 e 10 agosto.

Attesissimo anche il grande ritorno de I Cesaroni, presentato in esclusiva con le prime immagini della nuova stagione. Diretto e interpretato da Claudio Amendola, il revival dell'amata serie Mediaset porterà sul palco di Giffoni anche Andrea Arru, Matteo Branciamore e Marta Filippi, oltre ai nuovi volti Melissa Monti, Ludovica Longhini, Simone Faucci e Pietro Serpi. La nuova stagione andrà in onda prossimamente su Canale 5 in sei prime serate per un totale di dodici episodi.

Attesa anche la proiezione della webserie Ho preso un granchio, realizzata dal Progetto Giovani dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Con ironia e autenticità, 25 ragazzi in cura oncologica raccontano se stessi in sette episodi scritti e interpretati in prima persona. Presenti a Giffoni i giovani protagonisti Marta, Giorgia, Greg, Edoardo e le due Giorgia, pronti a confrontarsi con i giurati.

Gli incontri con i protagonisti del mondo del cinema e della tv

Spazio anche agli incontri dal vivo con gli artisti: in Sala Truffaut arriva Francesco Gheghi, volto emergente del cinema italiano che ha saputo mettersi alla prova con ruoli intensi e attuali. Allo stesso modo, per la sezione Focus On, Elena Lietti si racconta ai giurati, approfondendo il suo percorso artistico. Nel pomeriggio, il comico e attore Herbert Ballerina sarà ospite della sezione Impact! per dialogare con i ragazzi su creatività, scrittura, comicità, tv e… Molise (che esiste davvero!). Arriva a Giffoni anche Ambra Angiolini, con una lettura speciale per i più piccoli ne Il Posto delle Favole, nella magica cornice del Giardino degli Aranci.

La sezione Impact! e gli appuntamenti per riflettere

La giornata Impact! inizia con l’incontro con I ragazzi di via D’Amelio, a cui seguiranno interventi di Linda Raimondo, volto noto della divulgazione scientifica, e del progetto "Abbattiamo le barriere" promosso da AIAS, con Salvatore Nicitra e Giulio Bagnale. A seguire, il giornalista Corradino Mineo, Luca Valdiserri e Paola Di Caro interverranno per "24 frame al secondo", e sarà proiettato il docufilm Non sono emergenza di Arianna Massimi, realizzato con il sostegno dell'impresa sociale Con i Bambini. Tra gli eventi speciali anche Nereide(Italia, 2025) presentato da Capitaneria di Porto e Guardia

I film in concorso il 19 luglio

Ampia la selezione di opere cinematografiche in concorso. Per la sezione Elements +10 è in programma The Secret Floor di Norbert Lechner (Germania/Austria/Lussemburgo, 2025). Per Elements +6 sarà proiettato Tales from the Magic Garden (Repubblica Ceca/Slovacchia/Slovenia, 2025) Per il pubblico di Generator +18 sono previsti Mongrels di Jerome Yoo (Canada, 2024) e Xoftex di Noaz Deshe (Germania/Francia, 2024). Nella sezione Generator +13 spazio a The Skin of the Water (Costa Rica/Cile, 2024) e a Ollie di Antoine Besse (Francia, 2024) in Sala Galileo. Per Generator +16 è prevista la proiezione di Little Trouble Girls di Urška Djukić (Slovenia/Italia/Croazia, 2025). Per la sezione GEX DOC sarà proiettato Cutting Through Rocks (Iran/Germania/USA, 2025). La proiezione Parental Experience è Nottefonda di Giuseppe Miale Di Mauro (Italia, 2024).Costiera.

La musica, i laboratori e la festa in città

In serata, il palco del Giffoni Music Concept si accende con LUK3, talento rivelazione di Amici, e Sissy, cantautrice dallo stile inconfondibile. Gli eventi musicali animeranno Piazza Fratelli Lumière con suoni, luci e condivisione. La giornata è arricchita da laboratori di scrittura creativa (FAMI), teatro, web education e un evento dedicato al doppiaggio, a cura dell’Associazione Nazionale Attori Doppiatori (ANAD). Da non perdere anche il laboratorio OPEN LAB in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Per i più piccoli, torna Mr Polaretto con la Polaretti Dance e lo show dello Zecchino d’Oro. Per gli sportivi, l’appuntamento con Giffoni Sport vede coinvolti ambassador e ospiti come Stefano Maniscalco, Elisa Di Francisca e Guido Bastianelli, nella presentazione del corto Non sei sola. Per la rassegna Celebration Nights, la magia si accende con la proiezione de I Goonies di Richard Donner (1985), a 40 anni dall'uscita in sala.