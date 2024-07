A Giffoni 2024 The Jackal, Romana Maggiora Vergano e Il magico mondo di Harold: Gli ospiti e il programma del 26 luglio

News Cinema

Nell'ottava giornata di festival sono ospiti anche i giovanissimi Chiara e Mattia Fabiano, fratelli doppiatori diventati delle vere star dei social: ecco tutti gli appuntamenti da non perdere.

A Giffoni 2024 c'è ancora voglia di confronto, sorrisi e incontri con star del cinema, personaggi del mondo della politica, dello sport e delle istituzioni. Nell'ottava giornata di festival i giovani jurors potranno incontrare The Jackal al completo, con Ciro Priello, Gianluca Fru, Aurora Leone e Fabio Balsamo che sfileranno sul blue carpet. Le giurie, inoltre, avranno il piacere di conoscere Romana Maggiora Vergano, attrice la cui notorietà è esplosa grazie all'interpretazione di Marcella nel fenomeno cinematografico di Paola Cortellesi C’è ancora domani ma che abbiamo visto di recente anche nella serie internazionale Those About To Die su Prime Video. Sono attesi anche i giovanissimi Chiara e Mattia Fabiano, i due fratelli doppiatori, ormai star sui social che, nonostante la loro giovanissima età, hanno prestato la voce a personaggi famosissimi di alcuni del film o delle serie tv più note (Chiara, per esempio, è la voce di Millie Bobby Brown in Stranger Things e di Jenna Ortega in Mercoledì).

Giffoni 2024: Le anteprime, gli eventi e gli altri ospiti del 26 luglio

L'anteprima più attesa della giornata è sicuramente quella de Il magico mondo di Harold, il nuovo film di Carlos Saldanha (regista di Rio e L'era glaciale). A metà tra il live-action family adventure e la comedy, arriverà nelle sale italiane il 12 settembre, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Ci sarà poi anche l’evento speciale di presentazione della serie tv Never too late, coproduzione Rai Fiction con Propaganda Italia. Diretta da Lorenzo Vignolo e Salvatore de Chirico, la serie è ambientata nel 2046, in un mondo dove l'aria è diventata irrespirabile e il pianeta soffre per la mancanza di ossigeno. Saranno presenti i registi De Chirico e Vignolo e i protagonisti Luna Di Giacomo e Manuel Rossi. Ci sarà spazio anche per l'approfondimento dei diversi mestieri con Guido Michelotti, direttore della fotografia (L'ultima notte di Amore, L'immortale), e Monica Rametta, sceneggiatrice per il cinema e per la televisione (le serie Tutti pazzi per amore, Una grande famiglia, È arrivata la felicità, La vita che volevi).

Il Giffoni Film Festival si conferma un luogo al centro del dibattito pubblico: la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein e il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte arriveranno al festival per un dibattito con i giurati. Attesi anche il Fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi, il giornalista Gaetano Pecoraro, Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola, e padre Enzo Fortunato, Direttore della Rivista San Francesco a nome dei promotori del Manifesto di Assisi, ma anche la scrittrice e autrice teatrale Viola Ardone. E per Giffoni Sport, l'ex rugbista Andrea Lo Cicero e l’ex calciatrice Katia Serra incontreranno i ragazzi.