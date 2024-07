A Giffoni 2024 l'anteprima di Transformers One, Marco D'Amore e Massimiliano Caiazzo: Gli ospiti e il programma del 24 luglio

News Cinema

Nel sesto giorno di Giffoni Film Festival i ragazzi incontreranno tanti attori e personaggi dello spettacolo: attesi, tra gli altri, Federico Ielapi, Ivan Cotroneo con Vittoria Schisano e i conduttori di tre amatissimi podcast.

Il Giffoni Film Festival continua a dare la possibilità agli oltre 5mila ragazzi provenienti da 33 Paesi nel mondo di incontrare alcuni dei loro idoli. Attori, registi, personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni si confronteranno anche oggi, 24 luglio, con i partecipanti durante la sesta giornata della manifestazione. Tra gli ospiti attesi ci sono la star di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo e Marco D'Amore il quale, dopo essere stato protagonista di Gomorra: La serie, sarà presto regista del prequel dedicato alla vita di Pietro Savastano. Ma oggi è anche la giornata dell'anteprima di Transformers One, film di animazione firmato dal Premio Oscar Josh Cooley (Cars, Toy Story 4, Inside Out) e nella versione americana con le voci di Chris Hemsworth e Scarlett Johansson

Altri amatissimi ospiti che calcheranno il blue carpet del festival sono Federico Ielapi, l’attore 14enne protagonista di Pinocchio di Matteo Garrone e Quo vado? di Checco Zalone, il regista Ivan Cotroneo e l’attrice Vittoria Schisano che presentano la serie Netflix La vita che volevi, e poi un incontro tra i più divertenti conduttori di podcast in Italia: Luis Sal (Muschio Selvaggio), Gianluca Gazzoli (Passa dal Basement), Stefano Rapone e Daniele Tinti (Tintoria). Presente anche il collettivo Terzo segreto di satira con l’attore Renato Avallone, gli attori comici I Sansoni, il fondatore di PizzAut Nico Acampora e Roberta Geremicca, intimacy coordinator che terrà un workshop su come girare le scene intime. Tra gli ospiti di Giffoni Sport, incontreranno i giovani l’ex campione olimpico di nuoto Massimiliano Rosolino, Andrew Howe, ex lunghista e velocista, la leggenda del trail running Marco Olmo, l'ex pallavolista Andrea Zorzi e l'allenatore di volley Gianlorenzo Blengini.

Giffoni 2024: Gli eventi speciali e i film in concorso nella sesta giornata di festival

Molti gli eventi speciali che arricchiscono il programma del festival: dalla proiezione presentata da Vision Distribution e Sky Studios de L’Arte della Gioia, prima serie di Valeria Golino che sarà a Giffoni il 28 luglio; ai Metamostri, il progetto pedagogico di CiaoPeople che porta un episodio speciale del muppet show made in Italy sull’autodeterminazione delle bambine con il cortometraggio Femmine vs Maschi: Giochiamo ai Dinosauri di Luca Iavarone.

Continuano, infine, le proiezioni dei film in concorso per le diverse giurie del festival: gli Elements +10 vedranno Lars is lol di Eirik Sæter Stordahl (Norway, 2024, 85'), mentre gli Elements +6 Håkan bråkan 2 di Ted Kjellsson (Sweden, 2024, 92'). Per la categoria Gex Doc, ci sarà la proiezione di Kix di Bálint Révész e Dávid Mikulán (Hungary/France/Croatia, 2024, 92') mentre per la categoria Parental experience Dynamo Camp presenterà Dentro Fuori_Dynamo di Graziano Conversano (Italy, 2024,57’).