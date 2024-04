A George Lucas la Palma d'Oro Onoraria del Festival di Cannes 2024

News Cinema

Il papà di Star Wars riceverà il premio alla carriera del festival francese, che gli verrà consegnato nel corso della serata di premiazione che si terrà sabato 25 maggio.

Il Festival di Cannes ha annunciato che la Palma d'oro onoraria della sua 77esima edizione, che si terrà dal 14 al 25 maggio prossimi, sarà conferita a George Lucas, il papà di Star Wars (ma non solo).

Questa la dichiarazione ufficiale di Lucas, diffusa tramite il comunicato stampa del festival francese:

"Il Festival di Cannes ha sempre occupato un posto speciale nel mio cuore. Fui sorpreso ed euforico quando il mio primo film, THX-1138, fu selezionato per essere presentato in un nuovo programma per registi esordienti chiamato Quinzaine des Réalisateurs. Da allora sono tornato al festival in molte occasioni, in diverse vesti, come sceneggiatore, regista e produttore. Sono davvero onorato di questo riconoscimento speciale che significa molto per me".

Classe 1944, Lucas esordì con quel film nel 1971, basato su un suo cortometraggio sperimentale realizzato durante gli studi alla University of Southern California, e ad aiutarlo nella produzione di quel film fu Francis Ford Coppola, suo amico di lunga data come Steven Spielberg. Due anni dopo diresse American Graffiti (anche questo prodotto da Coppola), straordinario coming of age che ha segnato e raccontato una generazione (raccontandone un'altra) nel segno di quel che Lucas ha da sempre amato: la cultura pop.

Poi è arrivato il primo Guerre stellari, che a lungo - fino alla realizzazione della Trilogia Prequel - è stato l'ultimo film diretto in prima persona da Lucas.

Pur lontano dalla macchina da presa, Lucas ha comunque segnato la storia del cinema degli ultimi cinquant'anni come sceneggiatore e come produttore (di quella saga miliardaria che ha creato, certamente, ma anche di quella di Indiana Jones, tanto per fare un facilissimo esempio) nonché come fondatore e patron della Industrial Ligtht and Magic e della THX, società che hanno segnato e influenzato lo svilippo tecnologico del cinema contemporaneo.