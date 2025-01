A David Lynch un premio postumo per le sue sceneggiature: il Laurel Award for Screenwriting Achievement

News Cinema

Il sindacato degli sceneggiatori USA ha voluto assegnare a David Lynch il Laurel Award for Screenwriting Achievement, un riconoscimento alla carriera di cui il regista era stato informato poco prima della sua scomparsa.

A David Lynch, che ci ha lasciato il 15 gennaio, andrà il Writers Guild of America West's 2025 Laurel Award for Screenwriting Achievement per il suo lavoro di sceneggiatore. Il Sindacato degli sceneggiatori americani ha voluto rendere noto che David Lynch era stato informato del riconoscimento, che avrebbe accettato con gioia il 15 febbraio durante la cerimonia di consegna dei WGA (Writers Guild of America) Awards 2025. A introdurre il premio sarà Kyle MacLachlan, che ha interpretato l'agente Dale Cooper di Twin Peaks ed è stato diretto da Lynch anche Dune, Velluto blu e Fuoco cammina con me.

Il premio e David Lynch sceneggiatore

Il Writers Guild of America West’s 2025 Laurel Award for Screenwriting Achievement è un premio alla carriera e viene attribuito a coloro che "hanno fatto progredire la letteratura dei film e hanno dato un contributo molto importante alla professione di sceneggiatore".

A proposito di David Lynch, il (o meglio la) Presidente del sindacato degli sceneggiatori USA Meredith Stiehm ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di onorare Lynch e la sua eredità".

Inutile dire che le sceneggiature scritte da David Lynch sono delle opere d'arte e che ciascuna è assolutamente unica, a partire da quella del suo lungometraggio d'esordio Eraserhead. E che dire di Twin Peaks, Velluto Blu e Cuore selvaggio? Quest'ultimo film, vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes 1990, era tratto da un romanzo di Barry Gifford, che collaborò con il regista per il copione di Strade perdute, uno dei suoi film più belli. Per I Segreti di Twin Peaks, Lynch si lasciò affiancare da Mark Frost, con cui scrisse anche la serie sequel Twin Peaks e il soggetto di Fuoco cammina con me. Un altro sodalizio è stato quello con Mary Sweeney per Una storia vera. La Sweeney è stata anche la montatrice della maggior parte del film del regista.