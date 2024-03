A Complete Unknown: Timothée Chalamet è Bob Dylan nelle primissime immagini dal set!

News Cinema

Le riprese di A Complete Unknown, biopic diretto da James Mangold, sono ufficialmente iniziate a New York. Questo ci permette di sbirciare per la prima volta il look di Timothée Chalamet nei panni di un giovane Bob Dylan.

Timothée Chalamet, smessi i panni del cioccolataio più famoso del grande schermo, è ufficialmente pronto a diventare un giovane e ambizioso Bob Dylan. L'attore 28enne, com'è noto, è il protagonista di A Complete Unknown: film biografico diretto da James Mangold e dedicato al celebre cantautore, oggi 82enne. Le riprese sono cominciate a New York City nella giornata di domenica 17 marzo e online sono già spuntate le primissime immagini della star di Wonka che interpreta l'iconico artista.

Chalamet sfoggia un classico look Anni Sessanta. Giacca verde, sciarpa marrone e guanti dello stesso colore. Completano il tutto coppola in testa, zaino in spalla e chitarra alla mano, custodita in una logora custodia.

Non conosciamo molti dettagli sulla trama di A Complete Unknown. Deadline ha reso noto che il film si concentrerà sugli inizi della carriera di Dylan e sul concerto di Newport, del 1965. L'artista, in quell'indimenticabile occasione, salì sul palco con una chitarra elettrica e scrisse una pagina memorabile della storia della musica moderna. "[Vedremo, ndr] un giovane Bob Dylan di 19 anni - ha dichiarato il regista tempo fa a Collider - che arriva a New York con due dollari in tasca e diventa una celebrità mondiale nel giro di tre anni".

Nel cast, accanto al giovane attore, c'è Elle Fanning nel ruolo di Sylvie Russo, artista e studentessa di cui il cantante s'innamorò negli Anni Sessanta. Il personaggio probabilmente si ispira a Suze Rotolo, amore giovanile di Dylan nonché la ragazza che si stringe a lui sulla copertina di The Freewheelin' Bob Dylan, secondo album dell'artista. I fans incalliti del musicista sospettano che Rotolo non abbia acconsentito ad essere citata nel film di Mangold. Chalamet e Fanning hanno già condiviso il set nella commedia Un giorno di pioggia a New York (2019), diretta da Woody Allen.

Edward Norton presterà il volto al leggendario cantante folk Pete Seeger (al posto di Benedict Cumberbatch), che per Dylan fu un imprescindibile punto di riferimento. Seeger, infatti, fu tra i primi ad intuire che quel ragazzino arrivato dal Minnesota sarebbe diventato un mito e lo aiutò ad imparare a muoversi nell'ambiente musicale. Nel cast c'è anche Monica Barbaro, che interpreterà la cantautrice ed attivista Joan Baez.

La sceneggiatura di A Complete Unknown è di Jay Cocks, che ha firmato, tra gli altri, gli script di L'età dell'innocenza (1993) e Gangs of New York (2002) di Martin Scorsese. A produrre il biopic ci sono Fred Berger di Range, Peter Jaysen, Bob Bookman e Alan Gasmer di Veritas Entertainment Group, Alex Heineman, Jeff Rosen e Mangold di The Picture Company.