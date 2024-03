A Complete Unknown: al via le riprese del biopic su Bob Dylan con Timothée Chalamet

News Cinema

Uno dei film più attesi della prossima stagione ha battuto il primo ciak. Timothée Chalamet ha indossato per la prima volta i panni di Bob Dylan nel biopic A Complete Unknown dedicato da James Mangold all'iconico cantautore.

È uno dei titoli più attesi della prossima stagione, quantomeno da parte dei tanti amanti di un’icona della musica e della cultura mondiale come Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura nel 2016. Sono partite in New Jersey le riprese di A Complete Unknown, un biopic che, come suggerisce il titolo, traducibile in Un perfetto sconosciuto, si concentra sulla rapida ascesa di Dylan nei primi anni ’60 della scena musicale newyorkese. A interpretarlo sarà Timothée Chalamet, insieme a Edward Norton, Monica Barbaro, Elle Fanning, mentre sono stati annunciati gli altri componenti del cast: Boyd Holbrook, Scoot McNairy, Dan Fogler, Will Harrison e Charlie Tahan.

A dirigere James Mangold, che ha dichiarato, “Questo film è stato un sogno per quasi cinque anni, sono entusiasta di iniziare le riprese e sono grato per il sostegno di Searchlight, di Timothée e di tutti gli attori di talento che sono saliti a bordo per contribuire a creare il mondo unico di questo film, ambientato in un momento così cruciale della nostra cultura e popolato da artisti e personaggi davvero unici. Sono anche profondamente grato per il supporto di Bob Dylan e Jeff Rosen che hanno aiutato Jay, me e la troupe con i loro ricordi, la loro saggezza e l'accesso ai loro incredibili archivi”.

Ambientato nell'influente scena musicale newyorkese dei primi anni ‘60, A Complete Unknown segue la rapidissima ascesa del musicista diciannovenne del Minnesota Bob Dylan come cantante folk nelle sale da concerto e in cima alle classifiche – le cui canzoni e il cui fascino diventano un successo mondiale – culminando con la sua rivoluzionaria esibizione rock and roll al Newport Folk Festival nel 1965. Le riprese sono iniziate in New Jersey e proseguiranno fino a giugno. Michael Bederman, Brian Kavanaugh-Jones e Andrew Rona sono i produttori esecutivi.

Ad affiancare Mangold dietro la macchina da presa i suoi fidati collaboratori come il direttore della fotografia candidato all'Oscar Phedon Papamichael, lo scenografo François Audouy, il montatore vincitore dell’Academy Award Andrew Buckland, la costumista candidata all'Oscar Arianne Phillips. Il team responsabile delle musiche sarà guidato dal vincitore del Grammy Nick Baxter, dal Music Supervisor vincitore del Grammy Steven Gizicki e dal fonico cinque volte candidato all'Oscar Tod Maitland.

Holbrook si riunisce con Mangold in A Complete Unknown dopo Indiana Jones e il Quadrante del Destino e Logan – The Wolverine. McNairy è un attore pluripremiato che ha recitato in Argo di Ben Affleck e 12 anni schiavo di Steve McQueen, entrambi vincitori del premio Oscar® per il miglior film. Fogler è apparso in film come Balls of Fury – Palle in gioco, Tutte pazze per Charlie, e la trilogia di Animali fantastici. Harrison ha avuto un rapido successo dopo aver recitato nell'acclamata miniserie musical drama Daisy Jones & the Six, basata sull'omonimo romanzo del 2019. Attualmente fa parte del cast di Manhunt di Apple TV+.