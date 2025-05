A 40 anni da Una pazza giornata di vacanza, Matthew Broderick e Alan Ruck s'incontrano in un nuovo film

News Cinema

A quasi quarant'anni di distanza dal cult Una pazza giornata di vacanza, Matthew Broderick e Alan Ruck tornano a recitare insieme in un film: è The Best Is Yet to Come del regista Jon Turteltaub. "Il meglio deve ancora venire"!

Non è un seguito di Una pazza giornata di vacanza, però Matthew Broderick e Alan Ruck stanno per tornare a recitare insieme in un film, a quasi quarant'anni di distanza dal cult firmato dal compianto John Hughes nel 1986, in inglese Ferris Bueller's Day Off. L'occasione per la reunion su schermo dei due (che nella vita comunque non hanno mai perso i contatti) sarà una commedia intitolata The Best Is Yet to Come, letteralmente "Il meglio deve ancora venire", diretta da Jon Turteltaub. Leggi anche Una pazza giornata di vacanza: una reunion fotografica per Matthew Broderick e Alan Ruck

Matthew Broderick e Alan Ruck di nuovo insieme per The Best Is Yet to Come, dopo Una pazza giornata di vacanza

Una pazza giornata di vacanza raccontava di Ferris Bueller (Matthew Broderick), liceale scapestrato che "faceva sega" con la sua fidanzata Sloane (Mia Sara) e il miglior amico Cameron (Alan Ruck), in nome di una filosofia della libertà che periodicamente condivideva con il pubblico, guardando in camera. La commedia, con un finale amarognolo che coinvolgeva proprio Cameron, faceva parte della "scoperta dei teenager" in quegli anni, con Breakfast Club dello stesso Hughes come simbolo di quel sottogenere. Dopo Ferris Bueller's Day Off (questo il titolo originale), Matthew Broderick e Alan Ruck hanno preso strade diverse. Di recente comparso in Only Murders in the Building e Fidanzata in affitto, Broderick continua a mantenere una sua energia e sfrontatezza, nonostante gli attuali 63 anni d'età. Alan Ruck, che di anni ne ha invece 68, si è invece concentrato più sulla tv, tanto che adesso lo si ricorda più per il ruolo di Connor Roy in Succession, parte che gli ha fruttato nomination ai Primetime Emmy e ai Golden Globe.

Il film che li vedrà di nuovo in tandem sullo schermo sarà The Best Is Yet to Come, remake del francese Il meglio deve ancora venire (2019) di La Patelliere & Delaporte, originariamente interpretato da Fabrice Luchini e Patrick Bruel. Nella storia, riscritta da Allan Loeb per la regia di Jon Turteltaub, Broderick e Ruck interpreteranno due migliori amici in una corsa contro il tempo per recuperare il figlio di uno dei due. Durante il viaggio in auto, faranno tutto quello che per un motivo o per l'altro non hanno mai fatto nella vita. Messa così, la trama sembra una rilettura contraria proprio di Una pazza giornata di vacanza!