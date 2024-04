A 35 anni dalla sua scomparsa ricordiamo la leggenda di Sergio Leone con cinque dei suoi grandi film in streaming

News Cinema

L'autore che ha inventato lo "Spaghetti Western" e lanciato la carriera di Clint Eastwood moriva a Roma il 30 aprile 1989. Questi i suoi film in streaming che amiamo maggiormente.

Venticinque anni dalla scomparsa di Sergio Leone, vogliamo ricordare attraverso i consueti cinque film in streaming l’opera del cineasta romano, il quale con la sua visione innovativa del western ha cambiato radicalmente le regole estetiche e narrative del genere, e con esse in qualche modo la storia del cinema contemporaneo. Buona lettura.

Cinque film in streaming diretti da Sergio Leone

Per un pugno di dollari

Il buono, il brutto, il cattivo

C’era una volta il West

Giù la testa

C’era una volta in America

Per un pugno di dollari (1964)

Clint Eastwood contro Gian Maria Volonté per lo spaghetti-western che stravolge le regole grazie a una regia fatta di primissimi piani, a un montaggio sfrenato, e un nichilismo che rende i protagonisti antieroi stilizzati e cinici. Per un pugno di dollari diventa immediatamente oggetto di studio ma soprattutto di culto, creando quell'epica postmoderna di cui si nutrirà molto cinema a seguire, non soltanto western ma anche dell’action in generale. Le poche parole dello Straniero senza Nome, in particolar modo i silenzi carichi di significato, fanno entrare Eastwood nella leggenda. Con un finale travolgente anche grazie alle musiche altrettanto innovative di Ennio Morricone. Da applausi. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Netflix, NOW.

Il buono, il brutto, il cattivo (1966)

A livello narrativo il film maggiormente costruito e vibrante della trilogia interpretata da Clint Eastwood. Epopea magniloquente e con grandi scene spettacolari, degne in qualche modo di David Lean, Il buono, il brutto, il cattivo diventa un lungometraggio di bellezza unica, un concentrato di potenza espressiva che osa mescolare i ritmi, le influenze, lo sguardo sul genere stesso. Eastwood è al massimo del suo fascino glaciale, Eli Wallach e Lee Van Cleef sono due contrappunti formidabili. Dei tre film che autore e star hanno girato insieme, a nostro avviso nettamente il migliore. E il duello a tre finale è semplicemente perfetto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

C’era una volta il West (1968)

Da un soggetto scritto da Bernardo Bertolucci e Dario Argento, il capolavoro western di Sergio Leone, perché costruito su un impianto narrativo davvero vibrante, con uno svelamento finale ancora oggi da brividi. Charles Bronson come eroe non è ovviamente Eastwood, ma C’era una volta il West può contare anche su Henry Fonda, Claudia Cardinale e un Jason Robards Jr., semplicemente da incorniciare. Capolavoro di suspense e epica della narrazione. Se Clint avesse accettato di interpretarlo, sarebbe davvero stato il film più intoccabile di Leone. Rimane comunque straordinario.Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, TIMVision, Amazon Prime Video, NOW.

Giù la testa (1971)

Il western maggiormente "politico" di Sergio Leone, quello che molto probabilmente sbanda di più a livello narrativo proprio perché in qualche modo più sentito. Giù la testa ha molti momenti di stanca, ma quando lo prendono in mano Rod Steiger e soprattutto un elegante e sornione James Coburn, ecco che improvvisamente prende quota e diventa sfavillante. Forse un po’ troppa dinamite e poche pallottole per essere un western veramente alla maniera di leone, ma comunque un tentativo ammirevole di tentare qualcosa di diverso e maggiormente complesso. Film assolutamente affascinante proprio perché in fondo incompiuto. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.

C’era una volta in America (1984)

Dal western si passa all'epopea criminale, una ballata di gioventù, perdizione e redenzione attraverso il sangue. Robert De Niro in una delle sue prove più malinconiche fa di C’era una volta in America un film con un cuore pulsante, un colossal prima di tutto dei sentimenti e poi basato su una messa in scena che trascina. James Woods come amico-nemico è ipnotico, Jennifer Connelly, William Forsythe, Joe Pesci, Elizabeth McGovern e tutti gli altri membri del cast davvero notevoli. In Italia è un film di culto assoluto, negli Stati Uniti la versione eccessivamente tagliata non non ha ottenuto il successo che meritava. Il mito dell’America al suo peggio. Ovvero al suo meglio. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video, NOW.