7 donne e un mistero: un sofisticato giallo da camera con la crème delle attrici italiane in streaming su NOW

News Cinema

È disponibile su Sky e in streaming su NOW 7 donne e un mistero, film corale in cui il giallo si mescola alla commedia sofisticata. Diretto da Alessandro Genovesi, è interpretato dalle più brave attrici italiane, splendide nei loro costumi anni '30.

Non c'è modo migliore di trascorrere un tranquillo pomeriggio casalingo che guardando un film che rimanda ai romanzi gialli di Agatha Christie e alla moda femminile degli anni Trenta. È disponibile su Sky e in Streaming su NOW , 7 donne e un mistero, un "giallo da camera" che scivola nella commedia sofisticata ed è interpretato dalla crème delle attrici italiane. In 88 minuti carichi di tensione e di colpi di scena, si passano continuamente il testimone Margherita Buy, Micaela Ramazzotti, Sabrina Impacciatore, Ornella Vanoni, Luisa Ranieri, Diana Del Bufalo, Benedetta Porcaroli.

7 donne e un mistero, uscito il giorno di Natale del 2021 e diretto da Alessandro Genovesi, è un remake con qualche licenza poetica di 8 donne e un mistero, film del 2002 di François Ozon che al mistery mescolava il musical, imponendo alle protagoniste di cantare, tanto in gruppo quanto singolarmente. A scrivere la sceneggiatura del rifacimento è stato lo stesso Genovesi insieme a Lisa Nur Sultan, mentre dobbiamo la colonna sonora ad Andrea Farri. Se desiderate trovare riuniti tutti questi talenti, andate dunque su NOW.



Guarda 7 Donne e un Mistero su NOW

7 donne e un mistero: l'intreccio

In una vecchia villa di famiglia dove un uomo di nome Marcello vive con la moglie Margherita, la figlia minore Caterina e la mamma e la sorella di Margherita (rispettivamente Agostina e Rachele), tutto è pronto per festeggiare il Natale. La mattina della vigilia arriva per prima Susanna, figlia maggiore di Marcello e Margherita. Ad accoglierla è la nuova cameriera Maria, donna bellissima che viene dal sud e che dal sud ha ereditato l'antica saggezza popolare e la cucina mediterranea. Pian piano fanno la loro comparsa anche le altre abitanti della casa, e tutte insieme scoprono che Marcello è stato ucciso con una pugnalata nella schiena. A questo inizio a sorpresa, accompagnato da una musica da thriller hitchcockiano, segue la ricerca della colpevole e si fa strada la certezza che ognuno aveva un valido motivo per uccidere Marcello, tombeur des femmes e mentitore seriale.

A differenza del film di Ozon, 7 donne e un mistero non è un musical e non è ambientato negli anni '50. Nell’originale francese, naturalmente, le attrici erano altre e c’è un personaggio in più. In 8 donne e un mistero troviamo: Catherine Deneuve (la moglie della vittima), Isabelle Huppert (la cognata), Danielle Darrieux (la suocera), Fanny Ardant (la sorella), Firmine Richard (la cuoca), Emmanuelle Béart (la cameriera), Virginie Ledoyen (la figlia maggiore), Ludivine Sagnier (la figlia minore).

7 donne e un mistero: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

7 donne e un mistero: l'atmosfera, gli outfit, la cura del dettaglio

Se approfittate dell’opportunità che vi dà NOW di vedere o rivedere 7 donne e un mistero, vi immergerete in un'epoca molto importante nella storia della moda e del look femminili. Passati i ruggenti anni '20, l'Italia risente di un clima politico decisamente teso, il che significa la sempre crescente minaccia di un secondo conflitto mondiale. Ciò nonostante, per la strada o nelle occasioni mondane, i cappellini delle signore, in tinta con il soprabito, sono una meraviglia, un profluvio di colori vivaci, di piume e piumette. E che dire delle acconciature, con le onde morbide a fare da padrone sia sul taglio lungo che sul corto?

Alessandro Genovesi è stato attentissimo a riprodurre il look femminile dell'epoca. Ad ognuna delle sue muse, come già aveva fatto François Ozon, ha chiesto di indossare uno o due colori: il rosso per Margherita Buy, il verde acqua per Sabrina Impacciatore, il viola per Micaela Ramazzotti, il bluette per Diana Del Bufalo, il blu cobalto per Luisa Ranieri, il marrone scuro e il nero per Ornella Vanoni, il verde marcio e un marrone più chiaro per Benedetta Porcaroli, che con il suo outfit moderno sottolinea l'esser fuori dal coro di Caterina. Allo stesso modo, l'abito rosso fuoco sfoggiato dalla Impacciatore quasi a fine film rappresenta il cambiamento di Agostina, che smette di sentirsi una zitella bruttina.

Sempre Alessandro Genovesi aveva chiaro fin dall'inizio quanto dovesse essere minuziosa e attenta la ricostruzione del periodo storico, e infatti, una volta uscito 7 donne e un mistero, il regista ha spiegato:

Eravamo tutti lì a cercare di rendere credibile una storia che tra l’altro è un giallo. C’era un morto da rendere vero e un assassino da cercare. Ho voluto fortemente essere catapultato in un’altra epoca insieme a loro. Era fondamentale. Trucco, parrucco, costumi e scenografia di livello. Dovevamo essere in un altro mondo e nessuno doveva assomigliare al se stesso che ben conosceva. Anche macchina da presa e fotografia dovevano essere di un'altra epoca, ma tutto contemporaneamente moderno. Non è stato facile, ma c'era la neve. E la neve aiuta sempre.

È vero: la neve aiuta sempre, così come un gruppo di validi collaboratori fa davvero la differenza. A rendere un tripudio di bon ton le tavole apparecchiate, a dare un che di esotico ai saloni con sopraffine carte da parati, a ravvivare l'abito da lavoro di Luisa Ranieri con scarpe molto chic e a scegliere il rossetto più adatto all’incarnato di ogni attrice e la luce più bella sono state diverse eccellenze: Federico Masiero per la fotografia, Massimiliano Sturiale per la scenografia, Francesca Sartori per i costumi, Alberta Giuliani per le acconciature e Federica Emidi per il trucco. Il risultato di questo sforzo collettivo, a cui aggiungiamo anche il copione e soprattutto le performance delle attrici, è un film dall'ottima confezione, dal tono brillante e dai temi importanti che trovate in streaming su NOW.

Prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wilside, società del gruppo Fremantle, 7 donne e un mistero vi invita a risolvere un enigma degno di Sherlock Holmes. Non perdete quest'occasione!



Guarda 7 Donne e un Mistero su NOW