5 horror basati su un'agghiacciante storia vera, come The Conjuring: Il Rito Finale

Ecco 5 film horror basati su storie vere e spaventosi come (o di più di) The Conjuring: Il Rito Finale. Tra case infestate e veri omicidi, queste storie agghiaccianti rendono molto sottile il confine tra realtà e incubo.

The Conjuring: Il Rito Finale, capitolo conclusivo della saga dei Warren, sta facendo faville al box office. Un risultato eccezionale, che conferma l'affetto del pubblico per il franchise iniziato nel 2013 con l'ottimo film di James Wan, The Conjuring - L'Evocazione. Un titolo che ha definito un genere.

Mentre salutiamo Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga), vogliamo precisare che l'horror diretto da Michael Chaves non è certo l'unico "basato su una storia vera". Per questo, elenchiamo 5 film da brivido che, crediateci o no, si ispirano ad eventi reali. Che si tratti di omicidi, infestazioni o possessioni demoniache, la consapevolezza di quanto sia labile il confine tra incubo e realtà aggiunge un ulteriore livello di terrore. E ci ricorda che il mondo reale può essere agghiacciante quanto la finzione.

Scream di Wes Craven (1996)

Cominciamo con un cult del genere slasher. Naturalmente in Scream c'è molta finzione: nessuno è veramente andato in giro ad uccidere gente a caso indossando la maschera di Ghostface. Tuttavia, questo non significa che il film di Wes Craven non sia vagamente ispirato a crimini reali. Nello specifico, allo Squartatore di Gainesville (Danny Rolling), che uccise diversi studenti in Florida nel 1990. Secondo quanto riporta da People, l'assassino fu catturato dopo aver ammazzato cinque universitari nell'arco di quattro giorni. In seguito, ammise di aver commesso anche altri omicidi. Quindi, l'idea di un inquietante killer che telefona alle vittime e la paura che qualcuno possa entrare in casa sono ispirate a eventi reali. Ciò che rende Scream spaventoso è il modo in cui sfrutta la suspance e la tensione prima della rivelazione. Chi si cela dietro l'iconica maschera? Sebbene l'autenticità degli eventi non sia seguita alla lettera, l'ispirazione a un crimine reale rende il film molto più incisivo di una storia di fantasmi inventata di sana pianta.

Il Rito di Mikael Håfström (2011)

Ingiustamente poco conosciuto, Il Rito è basato sui racconti di un vero prete di nome Gary Thomas, formatosi in esorcismo a Roma. Il film con Anthony Hopkins ne ha drammatizzato le esperienze, tra cui l'esecuzione di veri esorcismi e l'incontro con persone possedute in preda comportamenti raccapriccianti. I rituali e le azioni perpetrate dalle persone sono presumibilmente ispirati alle esperienze di Padre Thomas, e questo non può che accrescere la paura dello spettatore. Si aggiunga il peso emotivo delle manifestazioni inquietanti e il conflitto morale/psicologico del protagonista. Sembra che Padre Thomas abbia contribuito a supervisionare la realizzazione del film, il che conferma che la maggior parte delle scene rispecchiano la realtà. E cosa c'è di più spaventoso?

Poltergeist di Tobe Hooper (1982)

Scritto in collaborazione con Steven Spielberg, Poltergeist racconta la storia di una famiglia la cui casa è stata costruita su un cimitero ed è infestata da spiriti maligni. La premessa della storia è basata sulla vicenda della famiglia Hermann, che sosteneva che la loro casa di Long Island fosse infestata da un poltergeist. Raccontava di aver visto oggetti volare misteriosamente da una stanza all'altra, o che cadevano da soli, che la televisione diventasse statica e che figure spettrali apparissero dal nulla. In effetti, le infestazioni iniziarono a diventare così tremende che la famiglia decise di traslocare, dopo aver ipotizzato che gli eventi si stessero verificando perché la casa sorgeva vicino ad un luogo di sepoltura di nativi americani. I punti di forza del film sono le immagini inquietanti, il sound design e il contrasto tra l'ordinario e il terrificante.

The Exorcism of Emily Rose di Eduardo Sanchez, Daniel Myrick (2005)

Una volta vista, è davvero difficile dimenticare la performance di Jennifer Carpenter in The Exorcism of Emily Rose. Questo film non può mancare in nessun elenco di horror che si dichiarano basati su eventi reali. Liberamente ispirato al caso di Anneliese Michel, una donna tedesca degli Anni Settanta sottoposta a esorcismo, questo film ha lasciato il pubblico di stucco e ridefinito il genere horror pur senza provocare improvvisi spaventi. Secondo la storia vera, si credeva che Anneliese fosse posseduta da sei demoni, nonostante gli atti giudiziari affermino che soffrisse di disturbi mentali ed epilessia. Purtroppo, alla fine, la donna morì per negligenza medica, malnutrizione e disidratazione. Il film di Daniel Myrick mescola abilmente horror giudiziario con elementi soprannaturali: c'è il processo, i flashback dell'esorcismo e persino la difesa. Il conflitto tra religione, legge e psicologia è doloroso e denso di terrore esistenziale.

Gonjiam: Haunted Asylum di Jung Bum-sik (2018)

Non di rado gli horror asiatici dimostrano di avere una marcia in più, ed è proprio il caso del coreano Gonjiam: Haunted Asylum. Il film è ispirato ad un vero ospedale psichiatrico abbandonato in Corea del Sud, il Gonjiam Psychiatric Hospital, che si dice sia infestato. Sebbene le storie che circolano sulla struttura siano per lo più leggende, la gente ci crede eccome. Gira voce che, sebbene l'ospedale sia chiuso da anni, non abbia perso la sua agghiacciante reputazione, che attrae visitatori da tutto il mondo. Quindi, Gonjiam è indubbiamente romanzato, ma l'ambientazione ha un'atmosfera davvero cupa. Da questo punto di vista, aiuta molto il formato in stile found footage, così come i corridoi claustrofobici, il sonoro e i jump scare. Nel complesso, il realismo del film deriva dal vedere qualcosa che sembra abbandonato al degrado ma abbracciato da entità soprannaturali.