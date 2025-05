5 attori che hanno interpretato il proprio gemello come Michael B. Jordan in Sinners

News Cinema

Ecco cinque film famosi che hanno visto un noto attore (o attrice) 'sdoppiarsi' per interpretare due personaggi: che fossero gemelli, cloni o alter ego.

Ci sono attori che, al momento di 'lavorare il doppio', non si sono tirati indietro! Sulla scia della grandiosa interpretazione di Michael B. Jordan nei panni dei gemelle Smoke e Stack Moore in Sinners di Ryan Coogler, vogliamo ricordare chi, prima di lui, si è cimentato nella stessa sfida. Ecco 5 attori e attrici che, per dar vita a una storia incredibile, si sono letteralmente 'sdoppiati'.

La lista che segue, evidentemente, non è completa. Abbiamo tralasciato alcune note performance in commedie di successo, come quella di Adam Sandler in Jack e Jill (2011) o di una giovanissima Lindsay Lohan in Genitori in Trappola (1998). Degni di menzione, seppur fuori classifica, sono anche Nicolas Cage in Il Ladro di Orchidee (2002) e Robert De Niro in The Alto Knights. La nostra lista include titoli recenti accanto a classici intramontabili, tutti interpretati da grandi protagonisti di Hollywood.

Robert Pattinson in Mickey 17 (2025)

Robert Pattinson ci ha fatto vedere doppio in Mickey 17 di Bong Joon Ho. Nel film, tratto dal romanzo del 2022 di Edward Ashton, l'attore ha interpretato diverse versioni di Mickey Barnes, dipendente 'sacrificabile' di una missione spaziale per colonizzare il mondo ghiacciato di Niflheim. Ogni volta che Mickey muore in una missione rischiosa, viene rapidamente rigenerato in un corpo identico e con la maggior parte dei ricordi intatti. Qualcosa nella procedura va storto quando Mickey prende coscienza dei termini del suo accordo… e si rifiuta di lasciare il posto al clone successivo!

Christian Bale in The Prestige (2006)

Allarme spoiler, perché questa doppia rivelazione è il cuore pulsante di The Prestige. L'affascinante thriller diretto da Christopher Nolan vede protagonisti Christian Bale e Hugh Jackman nei panni di due maghi rivali. A quanto pare il personaggio di Bale, Alfred Borden, non è poi così bravo con la magia: ha solo un fratello gemello che lo aiuta a mettere a segno i suoi numeri. Robert Angier (Jackman) non lo sa, ma non si fermerà davanti a nulla per ricreare il trucco del 'trasporto umano'

Bette Davis in Chi giace nella mia bara? (1964)

Basato sul romanzo Dead Pigeon di Rian James, Chi giace nella mia bara?, diretto da Paul Henreid, segue Bette Davis nei panni di Margaret DeLorca ed Edith Phillips. Le gemelle si rincontrano dopo 18 anni in occasione del funerale del marito di Margaret. Le sorelle avevano litigato perché l'uomo avrebbe dovuto sposare Edith, ma l'ha tradita con Margaret. Quest'ultima ha poi finto una gravidanza per poter convolare a nozze. Edith per venndicarsi uccide la sorella, di cui inscena il suicidio, e si spaccia per Margaret, così da condurre una vita agiata. La situazione, però, è destinata a precipitare...

Leonardo DiCaprio in La Maschera di Ferro (1998)

Ne La Maschera di Ferro, diretto da Randall Wallace e basato sui romanzi di D'Artagnan di Alexandre Dumas (ovvero le storie dei Tre Moschettieri), Leonardo DiCaprio ha interpretato sia l'eroe che il cattivo: Re Luigi XIV e Filippo, fratello del re e uomo con la maschera di ferro. Ironicamente, il divo si è aggiudicato il Razzie Award per la Peggiore Coppia sullo schermo. Il cast include Jeremy Irons nel ruolo di Aramis, John Malkovich (Athos), Gèrard Depardieu (Porthos) e Gabriel Byrne (D'Artagnan).

Tom Hardy in Legend (2015)

In Legend, Tom Hardy si è calato nel ruolo dei fratelli Ronnie e Reggie Kray. Il film di Brian Hegeland è l'adattamento del libro del 1972 che John Pearson ha scritto sui gemelli inglesi Kray, gangster realmente esistiti negli anni Cinquanta e Sessanta e leader di una gang nota come The Firm. "Era piuttosto facile passare dall'uno all'altro dei due personaggi - ha dichiarato Hardy - La parte complicata era far credere al pubblico che non fosse un solo attore a interpretare entrambe le parti".

Edward Norton in Fratelli in erba (2009)

I protagonisti di Fratelli in Erba, gioiellino indipendente scritto e diretto da Tim Blake Nelson, sono i gemelli Bill e Brady Kincaid. Quando il primo apprende che suo fratello è morto, lascia il lavoro e torna nella sua città natale in Oklahoma. Scoprirà non solo che Brady è vivo e vegeto, ma che è sommerso dai debiti e vuole sfruttare la loro somiglianza, come facevano da ragazzi, per crearsi un alibi. Nella black comedy, Edward Norton ha interpretato i due gemelli, così uguali ma così diversi: Bill, infatti, è un professore severo, mentre Brady è uno spacciatore. Completano il cast Richard Dreyfuss, Susan Sarandon e Keri Russell.