200 metri: il trailer del premiatissimo film di Ameen Nayfeh

Arriva nei cinema italiani il 25 agosto, distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, 200 metri, il film d'esordio del regista palestinese Ameen Nayfeh.

Presentato in prima mondiale alle Giornate degli Autori di Venezia 77, dove ha ottenuto il premio del pubblico, 200 metri ha vinto premi nei festival di tutto il mondo (dal premio speciale della Giuria a Tessalonicco a quello per il miglior film all’Ajyal Youth Film Festival passando per quello per il miglior attore all'Antalya Golden Orange Film Festival.

Mustafa e sua moglie Salwa vivono in Palestina, in due paesi distanti solo duecento metri, ma divisi dalla barriera di separazione israeliana. Alla sera, quando tutto diventa buio, Mustafa accende una luce sul suo balcone per augurare la buonanotte alla moglie e ai figli che sono dall’altra parte e che, a loro volta, rispondono con un segnale. Quando però uno dei suoi figli è vittima di un incidente, all’uomo non resta che precipitarsi al checkpoint dove gli viene negato l’accesso, senza margine di trattativa. Disperato, chiede aiuto a un contrabbandiere per oltrepassare il muro: i duecento metri si trasformano in un’odissea di duecento chilometri, alla quale si uniscono altri viaggiatori determinati a superare e sconfiggere quella barriera.



"200 metri è la mia storia", ha dichiarato il regista. "È la storia di migliaia di palestinesi e, sicuramente, le storie possono cambiare la vita. […] Qui, in Palestina, siamo abituati ad adattarci a nuove situazioni, a fare come viene detto e a camuffare i nostri sentimenti. Ma questo non dovrebbe essere più accettabile. La libertà di movimento è un diritto umano fondamentale che appare come una favola in una realtà così brutale. Il protagonista Mustafa ha obbedito alle regole, ha sopportato l'umiliazione e ha fatto come gli è stato detto per garantirsi una piccola possibilità di stare con la sua famiglia, ma quando quelle stesse regole che lo hanno alienato mettono in pericolo i suoi cari e il senso della paternità, potrà ancora obbedire?".