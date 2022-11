1997 Fuga da New York: i registi di Scream alle prese col reboot del film con Kurt Russell, sarà la volta buona?

News Cinema

Un altro film di John Carpenter da tempo in predicato di un reboot è il cult 1997 Fuga da New York. Dopo vari tentativi falliti ci proveranno Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i registi che hanno rilanciato la saga di Scream.

Torniamo a parlare di un progetto che è in ballo da un po' di tempo e che da un lato elettrizza e dall'altro fa tremare chi, soprattutto, nel 1981 ha visto e adorato al cinema quello che molti considerano ancora oggi il capolavoro di John Carpenter, 1997: Fuga da New York. Un film distopico, amaro e cinico che, nonostante la data ormai anacronistica, ha portato sul grande schermo uno degli antieroi più carismatici di sempre, Snake Plissken, Iena in Italia, interpretato da Kurt Russell. Da tempo si parla di un reboot, a cui è stato associato per un certo periodo come regista Leigh Whannell. Adesso il sito americano Giant Freeking Robot, ripreso da tutti i principali media, dà in esclusiva la notizia non solo del ritorno di Russell nel ruolo, ma che al lavoro sul reboot ci sarebbe il magico duo di Radio Silence (un trio con Chad Vilella), Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, artefici del rilancio della saga di Scream.

Il nuovo Fuga da New York: sarà la volta buona?

Il primo 1997: Fuga da New York era scritto da Carpenter assieme a Nick Castle (anche regista e attore, che nei primi film di Halloween ricoprì il ruolo di Michael Myers) e fu il film che lanciò l'ex star bambino dei film Disney, Kurt Russell, nell'olimpo dei duri. Il sequel del 1996, Fuga da Los Angeles, ancora diretto da Carpenter, è meno riuscito del precedente e per anni si è parlato di un Escape from Earth che avrebbe visto Plissken nello spazio. Al momento non si sa cosa raccoglieranno Bettinelli-Olpin e Gillett delle suggestioni passate, ma quasi sicuramente John Carpenter avrebbe un ruolo attivo, come nella recente serie reboot di Halloween. Siti specializzati come Bloody Disgusting, commentando la notizia, dichiarano che effettivamente ci sono dei colloqui tra i registi e i 20th Century Studios, anche se ancora nelle fasi iniziali. Ed escludono la presenza di Kurt Russell, dal momento che l'attore non è stato ancora contattato. Allo stato attuale, insomma, si tratta solo di voci con qualche fondamento reale, per cui non resta che attendere smentite o conferme.