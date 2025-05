007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan

News Cinema

Rosamund Pike ha ricordato l'imbarazzante provino per la Bond Girl Miranda Frost di 007 - La morte può attendere e quando ha fatto la ceretta a Pierce Brosnan con i capezzoli finti.

Forse non tutti ricordano che Rosamund Pike è stata una Bond Girl, ma gli estimatori della saga britannica con protagonista l'agente con licenza di uccidere inventato da Ian Fleming lo tengono bene a mente, e così noi. In 007 - La morte può attendere, del 2002, Rosamund ha interpretato infatti Miranda Frost, agente della NSA usata in copertura come assistente dell'eccentrico milionario Gustav Graves (Toby Stephens). Di questa esperienza è stata la stessa attrice a parlare durante una lunga intervista ad Harper's Bazaar UK, e i suoi commenti non sono stati tutti positivi, specialmente per quel che riguarda la pre-produzione dell'action movie.

Rosamund Pike, il provino de La morte può attendere e la ceretta a Pierce Brosnan

A proposito di 007 - La morte può attendere, Rosamund Pike ha raccontato innanzitutto il provino, che non è stato certo memorabile, ma non per colpa della sua performance:

Durante il provino per la Bond Girl mi è stato chiesto di tirare giù la chiusura lampo del vestito che indossavo e di farlo cadere a terra, restando in biancheria intima. Rammento di aver pensato: No, lo farò solamente se ottengo la parte. Non lo farò adesso. Non so cosa mi fosse preso.

Nonostante il disaccordo con la produzione, Rosamund Pike ottenne il ruolo. Nel film Miranda Frost, che si fingeva un agente dell'MI6 che però faceva il doppio gioco, veniva presto soppiantata, sempre in qualità di Bond Girl, da Halle Berry, che le rubava anche la scena, vista la bellezza e la carica erotica dell'attrice.

Il provino per 007 - La morte può attendere non è l'unico momento legato al film che la Pike ha ricordato nell'arco della sua vita. In un'altra intervista, nel corso di un episodio del David Tennant Podcast With, è tornata su un episodio piuttosto imbarazzante durante una scena di intimità con Pierce Brosnan alias il James Bond dell'epoca:

Ci abbracciamo forte e poi ci allontaniamo un po’ l’uno dall’altra, poi guardo il suo corpo e noto che i miei finti capezzoli sono coperti di peli. Così penso: Mio Dio, sto facendo la ceretta al petto di Pierce!

Dopodiché Rosamund ha aggiunto: