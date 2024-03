007: Aaron Taylor Johnson è ufficialmente il nuovo James Bond? Lo scoop di The Sun: "Potrebbe firmare in settimana"

News Cinema

A sganciare la bomba è il tabloid britannico The Sun: l'agente 007 ha davvero trovato il suo nuovo volto dopo Daniel Craig? Secondo i bene informati, Aaron Taylor Johnson sarebbe ad un passo dalla firma per entrare nell'iconico franchise di James Bond.

Dopo mesi di indiscrezioni, ipotesi e suggerimenti, l'enigma più scottante del mondo del cinema potrebbe avere finalmente una soluzione. La domanda dell'anno è: chi sarà il prossimo James Bond dopo Daniel Craig? Il The Sun ha dato la risposta, lanciando uno scoop che, in un attimo, ha fatto il giro del web: il prescelto, secondo quanto riferito, sarebbe Aaron Taylor-Johnson.

Il nome dell'attore 33enne è sempre stato presente tra i papabili candidati per raccogliere il pesante testimone di 007. Ora l'ufficialità sembra essere dietro l'angolo. Il quotidiano britannico sostiene che il ruolo sia stato 'formalmente offerto' a Taylor-Johnson, al quale non rimarrebbe che accettare e, eventualmente, firmare il contratto.

“Bond è fatto apposta per Aaron, qualora volesse accettarlo - ha riferito una fonte al The Sun - L'offerta formale è sul tavolo e stanno aspettando una risposta". E ancora: "Aaron firmerà il suo contratto nei prossimi giorni e [i produttori di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, ndr] potranno iniziare a prepararsi per il grande annuncio".

Da quando Craig, dopo 15 anni 'al servizio di sua maestà', ha ufficialmente abbandonato il franchise con No Time to Die (2021), si è rumoreggiato a lungo sui nomi in lizza per raccogliere la sua eredità. Si va da Henry Cavill a Idris Elba, fino a James Norton e Regé-Jean Page. Fino ad ora, tuttavia, nessun indizio è trapelato su chi potesse essere il fortunato.

Aaron Taylor Johnson, interrogato in proposito da Esquire l'anno scorso, aveva schivato i rumor affermando: "Seguirò il ritmo del mio tamburo. È il mio percorso, non ho mai preso una decisione basandomi sulle aspettative di altre persone, o sui loro giudizi nei miei confronti." In attesa di saperne di più o, perché no, leggere finalmente un annuncio ufficiale, ricordiamo che l'ex volto di Quicksilver è tra i protagonisti di The Fall Guy, accanto a Ryan Gosling e Emily Blunt. L'action movie debutterà a maggio nei cinema e la star di Kick-Ass interpreterà il divo Tom Ryder.