007: Aaron Taylor Johnson commenta i rumor: è davvero lui il nuovo James Bond?

La notizia del casting di Aaron Taylor Johnson come nuovo James Bond ha fatto il giro del mondo in pochi sencondi. Lo scoop, tuttavia, è ancora privo di ufficialità. La star di Kick-Ass, ai microfoni di Rolling Stone, ha rotto per la prima volta il silenzio sulla questione 007.

Da quando il The Sun ha dato per certo Aaron Taylor-Johnson come nuovo volto di James Bond, nel mondo del cinema non si parla d'altro. Non si può tuttavia trascurare un particolare cruciale: lo scoop non è ancora stato confermato ufficialmente dai produttori del franchise di 007, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Sarà davvero la star di Kick-Ass a raccogliere il pesante testimone di Daniel Craig? L'attore britannico, interrogato da Rolling Stones, ha commentato i rumor in modo impenetrabile.

Il nome del 33enne, a onor del vero, ha sempre figurato nella lista dei papabili candidati per dare nuova vita sul grande schermo all'agente segreto al servizio di sua Maestà. Il popolare quotidiano inglese, nella giornata di martedì 19 marzo, ha spiazzato tutti annunciando che il ruolo sarebbe stato 'formalmente offerto' a Taylor-Johnson e dando anche orientative indicazioni temporali sulla firma del contratto.

Bond è fatto apposta per Aaron, qualora volesse accettarlo. L'offerta formale è sul tavolo e stanno aspettando una risposta. Aaron firmerà il suo contratto nei prossimi giorni e [i produttori di James Bond, Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, ndr] potranno iniziare a prepararsi per il grande annuncio.

Nel corso dell'intervista che il protagonista di Animali Notturni ha concesso a Rolling Stone UK, prevedibilmente, lo scottante argomento è spuntato fuori. Altrettanto prevedibilmente, l'attore ha abilmente svicolato, eludendo commenti precisi sui rumor.

Posso parlare solo delle cose che sono pronte ad uscire, solo delle storie che ho già raccontato. Quindi The Fall Guy, Nosferatu, Kraven il cacciatore . Sono qui per promuoverli. Non sento il bisogno di avere un futuro delineato per la mia carriera. Il mio mantra è questo: qualunque cosa mi offrono di fare, io farò del mio meglio.

La non-risposta, dunque, lascia tutti i dubbi sul piatto e non esclude che sia proprio Aaron il prescelto erede di una delle saghe cinematografiche più famose al mondo. In linea di massima, nell'ambiente, una replica del genere si avvicina più alla conferma, che alla smentita. Non rimane che attendere sviluppi, in un senso o nell'altro. La tensione nell'aria in merito al futuro del franchise è palpabile, dunque c'è la possibilità che un comunicato ufficiale sia davvero vicino.

I produttori Broccoli e Wilson, in passato, hanno affermato che il prossimo film di James Bond andrà a reinventare il personaggio e che il ruolo non verrà stato assegnato ad un attore troppo giovane. A ottobre 2023, raggiunta dal The Guardian, Broccoli ha fatto cenno al fondamentale contributo offerto alla saga da Daniel Craig. Il divo, che con No Time to Die (2021) ha ufficialmente abbandonato il franchise dopo 15 anni, 'ci ha dato la possibilità di scavare nella vita emotiva del personaggio'.

"Penso che questi film - ha aggiunto la produttrice - riflettano il momento in cui si trovano e c'è una grande strada da percorrere per reinventarlo per il prossimo capitolo. Non abbiamo nemmeno iniziato."