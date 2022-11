Strange World, Marco Bocci, Michele Bravi e i registi presentano il nuovo cartoon Disney

Interviste Cinema

Strange World, 61° lungometraggio del canone animato Disney, è stato presentato dai registi, dal producer e dal cast di voci della versione italiana: Marco Bocci, Francesco Pannofino, Lorenzo Crisci, con Michele Bravi e Federica Abbate. Dal 23 novembre al cinema.

Strange World, 61° lungometraggio animato del canone Disney, ci aspetta al cinema dal 23 novembre, e a Roma abbiamo incontrato alcuni doppiatori della versione italiana, Marco Bocci, Francesco Pannofino, Lorenzo Crisci, nonché Michele Bravi e Federica Abbate, autori della canzone (totalmente originale) "Antifragili" nei titoli di coda. Con loro i registi del film, Don Hall e Qui Nguyen, nonché il producer Roy Conli.



Strange World - Un Mondo Misterioso: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Strange World, l'idea e i temi dell'avventura Disney

Strange World - Un mondo misterioso racconta di tre generazioni nella famiglia Clade, che in quel di Avalonia hanno avuto e hanno obiettivi diversi, ma i cui destini dovranno convergere per salvare l'isolata comunità da una catastrofe. Il regista Don Hall ci spiega come sia nata l'idea: era il 2017, aveva appena finito Oceania, e si è domandato, essendo papà di due figli ed avendo avuto un padre contadino, quale mondo e quale Terra avrebbe lasciato alle giovani generazioni. Dopo questa scintilla, è scattata l'intenzione di costruire una storia d'avventura su questo tema ma in stile avventura pulp, da serial anni Venti-Trenta-Quaranta, di sapore fumettistico, ma con un respiro epico, memore di Jules Verne e di "Viaggio al centro della Terra". Cinematograficamente, Hall cita l'originale King Kong tra le ispirazioni, ma spiega che le suggestioni visive hanno preso... vie traverse (evitiamo spoiler): per quanto riguarda la creazione del mondo visitato dalla famiglia Clade, "non eravamo sicuri di niente e andava bene così: volevo dare ai nostri artisti carta bianca".

Qui Nguyen, già cosceneggiatore di Raya e l'ultimo drago e qui anche coregista, è stato coinvolto subito dopo: Hall gli ha detto che cercava un "incrocio tra Indiana Jones e National Lampoon's Vacation", quindi si trattava di capire "dove trovare il cuore e dove trovare l'umorismo". Alla fine, ci spiega, ne è scaturita una "lettera d'amore" della loro generazione, quelli di mezzo, ai propri genitori e ai propri figli, senza idolatrare nessuno, ma ammettendo che tutti commettiamo errori. Roy Conli, che ha già lavorato con Hall per Big Hero 6, spiega il segreto della poetica del racconto: "Mi piacciono i mondi di Don, sono come i nostri, ma succedono cose che possono accadere solo con l'animazione!" Sono mondi resi credibili dalla credibilità dei protagonisti che li popolano, e secondo Qui l'immedesimazione primaria è la possibilità di rivedersi nelle dinamiche familiari.

Michele Bravi e Federica Abbate per il brano "Antifragili" hanno preso ispirazione dal libro "Antifragile" di Nassim Nicholas Taleb, in sostanza la proposta di una visione diversa dell'esistenza, dove si esalta la resilienza dell'essere umano nel ricrearsi dopo la rottura. È quello che succede ai personaggi del film (e alla loro società intera), sottoposta a scossoni ai quali si sopravvive, spiega Michele, proprio col dialogo in un gruppo, lavorando sulla capacità di stare insieme. Non è un caso, ricordano i registi, che in Strange World manchi la consueta figura del cattivo, che in omaggio al genere avventuroso di riferimento sembra essere proprio la natura stessa.

L'omosessualità del più giovane dei Clade, Ethan, non fa per Hall parte di un' "agenda": "La narrazione è una cosa che si evolve, i nostri film Disney attuali non sono come quelli di un tempo, riflettono i tempi attuali." Bravi chiude la conversazione quando le domande cominciano a vertere un po' insistentemente sull'argomento: "Mi sono rivisto in Ethan, e ho pensato che se avessi visto un film così da ragazzino, mi sarei sentito meno solo".

Strange World, i sentimenti degli attori