Interviste Cinema

Il Nibbio: la nostra intervista ad Anna Ferzetti, che interpreta la moglie di Nicola Calipari, e al regista Alessandro Tonda

È appena arrivato in sala Il Nibbio, che racconta gli ultimi 28 giorni di Nicola Calipari, l'Alto dirigente del SISMI che è morto per salvare la giornalista Giuliana Sgrena, tenuta prigioniera in Iraq. Il film è diretto da Alessandro Tonda, che abbiamo intervistato insieme ad Anna Ferzetti.