Il Nibbio racconta la vera storia di Nicola Calipari, l'Alto Dirigente del SISMI morto nel 2005 per salvare Giuliana Sgrena e qui interpretato da Claudio Santamaria. La recensione di Carola Proto.

Da quando siamo bambini, ascoltiamo storie di cui vorremmo cambiare il finale e vediamo film che ci piacerebbe si concludessero per il meglio, invece che con la fine di una storia d'amore, la morte del protagonista o con una terribile disfatta sul campo di battaglia. Come abbiamo ad esempio sognato che in Casablanca Elsa preferisse Rick a Victor Lazlo e che Jack Dawson di Titanic salisse sulla piccola zattera approntata per Rose, così, guardando Il Nibbio, ci auguriamo che Nicola Calipari non venga ucciso da un soldato di un piccolo contingente militare americano mentre sta accompagnando Giuliana Sgrena all'aeroporto di Baghdad.

D'accordo, nessuno è mai riuscito a convincere un regista a modificare la scena conclusiva di un film già uscito, ma morte di Calipari è un dato di realtà, una tragica circostanza che è impossibile cancellare. Va però detto che, se guardando Il Nibbio abbiamo sperato anche solo per un istante che le cose potessero andare diversamente, è perché il film di Alessandro Tonda si distingue per l'utilizzo del linguaggio narrativo proprio di uno spy/thriller, nel quale la tensione e il ritmo incalzante, nonché la recitazione degli attori, arrivano a ribaltare la percezione dell'inaspettato creando un vero effetto di stupore. E se ad avere questa impressione è uno spettatore che conosce i fatti del 4 marzo del 2005, è perché Il Nibbio è stato pensato sin dal principio come un film di genere.

Ora, il genere, in particolare il noir in tutte le sue declinazioni, permette di leggere un avvenimento con più efficacia di un documentario o un reportage, perché l'elemento di finzione rende un finale doloroso più digeribile e la narrazione archetipica, e quindi potentissima. Tonda questo lo sa, e se al mistery avesse preferito il film d'inchiesta, non avrebbe permesso al pubblico di affezionarsi a Calipari e di immedesimarsi nei suoi cari. Lo stesso Sandro Petraglia, che il cinema politico lo sa fare e l'ha quasi sempre fatto, ha evitato di interrogarsi sull'enigma della morte dell’Alto Dirigente del SISMI, preferendo celebrare il suo amore per la vita, soprattutto quella degli altri, nel nostro caso una giornalista che si interrogava sulla necessità di una guerra che si è rivelata inutile e disastrosa tanto quanto il doppio mandato presidenziale di George W. Bush.

Petraglia, insomma, si è voluto concentrare su Calipari uomo e dunque padre e marito, e quindi ha parlato a lungo con Rosa Calipari per carpire le informazioni di cui aveva bisogno. Anche Claudio Santamaria ha scelto un approccio emotivo al personaggio, ma siamo proprio sicuri che Il Nibbio non sia un film politico? Quasi tutto è politico, oggi come ieri, e già la scelta di puntare di nuovo i riflettori su un grande uomo delle istituzioni è un atto politico, una presa di posizione nei confronti dei signori della guerra della nostra balorda contemporaneità, oltre che una profonda riflessione sul vero significato dell'eroismo e del sacrificio. In tal senso Il Nibbio sta bene attento a non spersonalizzare Calipari, rendendolo una specie di supereroe Marvel, e si allontana perfino dall'idea di eroe, presentando il mediatore avverso all’interventismo USA come un uomo giusto e consapevole del valore dell'esistenza. Proprio per questo il film si sofferma sulla famiglia Calipari, in primis sul rapporto giocoso e complice che l'ex poliziotto aveva con sua moglie e con i figli.

Con i suoi baffi e con gli occhi buoni, il Calipari del Nibbio è com’erano i nostri papà o come avremmo voluto che fossero, e il merito qui è di Claudio Santamaria, che ha detto no all'artificio del trucco prostetico limitandosi a dimagrire per ricordarci quanto fosse esile il salvatore di Giuliana Sgrena. Ovviamente l'attore ci ha restituito la verità interiore del suo personaggio, con la stessa precisione con cui Petraglia ha raccontato il suo "metodo" e la stessa sobrietà dello stile di regia di Alessandro Tonda, che ha evitato scene madri e quindi enfasi, e perfino i cambi di location alla Bond movie o film con Jason Bourne. L'impressione che arriva, quindi, è quella che ogni singolo componente della squadra creativa de Il Nibbio abbia sentito di avere una responsabilità non solo artistica e professionale, ma anche culturale e storica. In virtù di questa responsabilità, il Nicola Calipari del film non diventa mai nemmeno un "santino", e infatti il suo nome in codice era Il Nibbio, uccello rapace con cui condivideva il modus operandi quando si trattava di "andare a caccia", perché, come il nibbio, Calipari studiava le sue prede per poi inchiodarle.

È il ritratto di un uomo "etico" Il Nibbio, specie sempre più in estinzione e che va dunque preservata. Con questo pensiero in mente - insieme alla certezza che Santamaria, Sonia Bergamasco e Anna Ferzetti hanno davvero dato il massimo - la cosa importante che vogliamo dire è: meno male che esiste il cinema. Con la sua immediatezza, il cinema è forse il più grande alleato della memoria, valore che, nel nostro presente rutilante e impazzito, è fondamentale che continui a esistere.