Denti da squalo: la nostra intervista a Virginia Raffaele e Tiziano Menichelli

Interviste Cinema

Arriva al cinema l'8 giugno Denti da squalo, un'opera prima sorprendente e riuscita, che conta su un cast di affiatati interpreti. Oggi vi presentiamo la nostra intervista a Virginia Raffaele e al piccolo, sorprendente protagonista Tiziano Menichelli, madre e figlio nel film di Davide Gentile.

Al cinema da oggi 8 giugno c'è anche Denti da Squalo, un film che ci è particolarmente piaciuto e che non abbiamo dubbi sarà apprezzato come merita anche dal pubblico. Diretto da Davide Gentile al suo esordio nel lungometraggio, il film porta sul grande schermo una sceneggiatura che ha vinto il premio Solinas un po' di anni fa e un genere nel nostro cinema poco frequentato come la storia di formazione. Protagonista di un racconto tra il fiabesco e il realistico è il debuttante Tiziano Menichelli, appena tredicenne, che coadiuvato da esperti attori - Virginia Raffaele, Claudio Santamaria e Edoardo Pesce - e da un altro esordiente un po' più grande, Stefano Rosci, ruba letteralmente la scena, portando sulle spalle gran parte della responsabilità della storia. In occasione della presentazione alla stampa di Denti da Squalo abbiamo avuto l'occasione di fare due chiacchiere coi protagonisti, e che Tiziano si sia trovato a suo agio in questa dimensione per lui inedita è evidente anche dall'interazione che ha, sullo schermo e fuori, proprio con Virginia Raffaele, che in un ruolo più drammatico per lei insolito interpreta la madre di Walter, e dalla simpatia e spontaneità con cui questo attore naturale si racconta e si offre per un nuovo film: siamo sicuri che le offerte non tarderanno ad arrivare!

Denti da squalo: la trama

Denti da squalo racconta la lunga estate di Walter, un ragazzino orfano di padre, un ex criminale ravvedutosi ma morto proprio sul lavoro. Pieno di dolore e di rabbia, Walter mal si rapporta con la madre Rita, che cerca di stargli vicino ma non sa come. Durante una scorribanda in bicicletta, scopre una villa in apparenza abbandonata, si introduce nel grande parco che la circonda e non sa resistere alla tentazione di fare un tuffo nell'enorme piscina. Con sua sorpresa e terrore, vede che in quello specchio d'acqua nuota uno squalo. Ma trova anche Carlo, un bulletto un po' più grande di lui che dice di esserne il custode e che quella villa appartiene ad un leggendario malvivente, Il Corsaro...