Bentornato Papà: Donatella Finocchiaro e Domenico Fortunato ci parlano commossi del film

Al Bari International Film Festival 2021 abbiamo intervistato Domenico Fortunato e Donatella Finocchiaro. Il primo è regista e protagonista maschile di Bentornato Papà, la seconda è la protagonista femminile. Il film affronta un argomento doloroso, e quindi c'era grande commozione sul volto di entrambi.

Tra i film presentati in anteprima al Bari International Film Festival non dobbiamo dimenticare una storia di famiglia, amore, tenerezza, e malattia. Domenico Fortunato dirige se stesso, Donatella Finocchiaro e i giovani Giuliana Simeone e Riccardo Mandolini in Bentornato Papà, in cui a finire in un letto d’ospedale, improvvisamente e crudelmente, è un papà buono e generoso.

Non fa sconti Bentornato Papà e porta lo spettatore a bere fino in fondo l’amaro calice dello smarrimento e del dolore, dando però ai protagonisti una preziosa occasione per ritrovarsi e riscoprirsi, e identificando nei più giovani una spinta alla vita e alla gioia. Il film arriva il sala il 7 ottobre distribuito da Altre Storie, e a svelarvi qualcosa in più sono Fortunato e la Finocchiaro, che abbiamo avuto occasione di intervistare proprio durante il Bif&st.

