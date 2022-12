Wanda e L-Gante, è arrivato anche il primo bacio della coppia, la foto rivelatrice

Gossip TV

Dopo mesi in cui si è vociferato di un possibile ritorno di fiamma tra Wanda Nara e Mauro Icardi, la situazione si è completamente capovolta: a quanto pare, la showgirl è sentimentalmente coinvolta con L-Gante, a provarlo sono le foto del primo bacio. Ecco cosa è successo.

Arriva la svolta nel triangolo Wanda Nara-Mauro Icardi-L-Gante: a quanto pare, tra la manager e il rapper argentino sarebbe scoppiato l'amore. La prova è il bacio appassionato che si sono scambiati e che è stato intercettato dalle telecamere di un'emittente argentina.

Primo bacio per la coppia Wanda Nara e L-Gante

La notizia di un flirt su di loro si era diffusa già qualche mese fa, quando Wanda Nara aveva partecipato a un videoclip con il rapper e i due avevano diffuso sui social degli scatti molto particolari, che li ritraevano insieme su un letto. In realtà, aveva svelato la manager argentina, si era trattato solo di lavoro, tra loro non c'era mai stato nulla, ma il manager di L-Gante aveva chiesto a entrambi di posare per un marchio di abbigliamento molto noto nel loro paese, proprio per la chimica che mostravano.

Ma, aveva ribadito Wanda Nara a Verissimo da Silvia Toffanin si era trattato solo di questo, nessun flirt o relazione. Eppure, quando la notizia di un possibile riavvicinamento tra la showgirl e l'ex marito Mauro Icardi si era diffusa, L-Gante era andato su tutte le furie. Si era presentato all'abitazione dove Wanda Nara stava festeggiando il compleanno dell'amico e truccatore Kenny Palacios e aveva cercato di incontrarla per parlare con lei. Quando la sicurezza gli aveva bloccato l'accesso, il rapper era diventato incontrollabile e aveva inveito contro tutti.

Poi, in occasione del compleanno di Wanda Nara, festeggiato dalla manager con i suoi figli e amici in una location esclusiva di Buenos Aires, erano arrivati anche gli auguri di L-Gante, con cui Nara aveva evidentemente fatto pace, con una dedica molto dolce e che lasciava poco spazio per i dubbi: "Buon compleanno, regina. Ti amo".

Ora, le telecamere dell'emittente argentina Socios del Espectaculo hanno immortalato anche il primo bacio della coppia in pubblico. Il programma mattutino ha mostrato le foto di un dolce momento tra i due in macchina, con Wanda Nara seduta al posto del passeggero e intenta a baciarsi con il rapper. E, dopo la diffusione della foto, la coppia si è anche mostrata sui social, mentre facevano il tifo per l'Argentina contro la Croazia, nella semifinale dei Mondiali, tenutasi ieri sera.

La foto è apparsa nelle storie del rapper, ma Wanda Nara l'ha condivisa anche nelle sue storie di Instagram. Decisamente, ora, Mauro Icardi è acqua passata.