Uomini e Donne, Nicola Vivarelli conferma: ''L’Isola dei Famosi? Andrei subito''

Nicola Vivarelli, ex volto di Uomini e Donne, confessa di voler partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Nicola Vivarelli ha lasciato lo studio di Uomini e Donne a causa dei suoi impegni lavorativi, ma sogna di tornare sul piccolo schermo. L’ex fidanzato di Gemma Galgani, dopo aver confessato di essere stato contattato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, rivela che parteciperebbe volentieri alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Uomini e Donne, perché Nicola Vivarelli ha detto no al Gf Vip

Nicola Vivarelli ha portato non poco scompiglio nello studio di Uomini e Donne e nel cuore di Gemma Galgani. Presentatosi durante l’edizione andata in onda in piena pandemia, corteggiando la dama torinese con foto e video provocanti, sotto lo pseudonimo di Sirius, il giovane cavaliere ha intrapreso una relazione con Gemma, naufragata poche settimane dopo la fine del programma. Tornato in studio tra un mare di polemiche, Nicola ha cercato l’amore e sembrava averlo trovato con Eleonora, ma anche questa frequentazione non ha superato l’estate, e Vivarelli si è concentrato sulla carriera nella Marina.

Intervistato da Francesco Fredella nel programma radiofonico di RTL 102.5, Nicola ha raccontato di non voler rinunciare per sempre al mondo del piccolo schermo. L’ex cavaliere del Trono Over, ha ammesso di essere stato contattato da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip, trovandosi a rifiutare per impegni lavorativi: “Mi chiamarono e mi proposero il Grande Fratello Vip, ma per impegni lavorativi non ho potuto prendervi parte. […] È stato un periodo molto difficile, da settembre ad oggi ho studiato e ho conseguito la tanto attesa patente da Primo Ufficiale della Marina. Il primo traguardo è stato ottenuto”.

Se il Gf Vip non sembra fare al caso suo, Nicola è certo di voler prendere parte al cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, per la quale si è candidata anche Maria Monsé. “L’Isola dei Famosi sarebbe proprio il reality giusto, farebbe al caso mio. Penso di essere abbastanza adatto, spirito d’adattamento ne ho parecchio. L’unico problema è rappresentato dal fatto che sono un grandissimo mangione, in quanto mi alleno tanto e ci tengo proprio al mio aspetto, mi fa sentire bene”, ha ammesso Vivarelli. Ilary Blasi accoglierà la richiesta del giovane ufficiale?

