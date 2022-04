La Pupa e il Secchione Show, Vera Miales insulta la nuova fiamma di Amedeo Goria!

Gossip TV

È scontro tra l’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show e la nuova fiamma di Amedeo Goria.

Nello studio di Pomeriggio 5 è andato in scena uno scontro furioso tra Vera Miales e Deola Godini, la nuova fiamma di Amedeo Goria. L’ex concorrente de La Pupa e il Secchione Show non ha risparmiato la bella modella, dichiarando che non potrà mai essere amore vero dato che il giornalista sportivo prova ancora qualcosa per lei.

La Pupa e il Secchione Show: resa dei conti tra Vera e la nuova fiamma di Goria

Vera Miales ha preso parte a La Pupa e il Secchione Show ma è stata eliminata subito, complice la polemica nata per il suo rapporto con Amedeo Goria. La modella ha preso una pausa dal rapporto con il giornalista sportivo, logorato negli ultimi mesi anche dall’opposizione ferrea della famiglia di Goria. Una volta lontana dalla villa del programma di Barbara d’Urso, Vera ha scoperto che Amedeo ha preso la pausa di riflessione come occasione per darsi alla pazza gioì con la bella Deola Godini, che ha affrontato nello studio di Pomeriggio 5, dove d’Urso ha fatto una dolorosa confessione.

“Non potrà mai innamorarsi di lei, è un’attrazione flash, so di essere nel cuore di lui, sono sicura che pensava a me, perché un attimino l’ho messo in pausa di riflessione, quando un uomo soffre non rimane in solitudine, quindi cerca di svagarsi per riempire il vuoto, non sto giustificando nessuno, non la temo per niente, non ti vedrà più, ormai il bacio è stato consumato”.

Vera è certa che Amedeo la ami ancora nonostante tutto ma non sa se potrà mai perdonarlo per il suo tradimento. Miales, inoltre, si difende dall’accusa di aver iniziato a frequentare Goria per soldi, ammettendo di non aver mai avuto mire economiche dettate dal rapporto. Deola, nel frattempo, ha spiegato cosa è successo con il giornalista, lanciando pesanti attacchi alla rivale.

“Mi ha detto che non la ama più, quando ha detto che la amava poi è venuto in camerino e voleva baciarmi, e io gli ho detto di no. Ti sei inventata una gravidanza isterica, che c’è gente che perde bambini, ma come sei messa, ti devi vergognare […] Mi ha già scritto un anno fa e non gli ho risposto, in quel momento ero presa per un’altra persona, voi stavate già insieme prima, non ti voleva più. Se mi diceva sto ancora con lei non ci sarei uscita, io non sono fidanzata“.