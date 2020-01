Grande Fratello Vip, tapiro d’oro a Salvo Veneziano: ecco il video della consegna

Gossip TV

La consegna del tapiro d'oro all'eliminato della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

Ieri, 14 gennaio 2020, Striscia la notizia, programma satirico di Canale 5, ha consegnano il tapiro d’oro a Salvo Veneziano, ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Valerio Staffelli, storico inviato e messaggero del premio dorato dedicato alle gaffe, è riuscito ad intercettare il pizzaiolo siciliano in un hotel di Roma. Il motivo della consegna? Veneziano è stato squalificato dal reality show più spiato d’Italia, in seguito a delle affermazioni sessiste nei confronti di due concorrenti, Elisa De Panicis e Paola di Benedetto.

Gf Vip: La consegna del tapiro d’oro a Salvo Veneziano

La consegna del celebre premio dorato dedicato agli scivoloni televisivi è stato recapitato a Salvo Veneziano, storico ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Valerio Staffelli, inviato del programma satirico, ha intrapreso una vera e propria avventura per riuscire ad incontrare il siciliano: l’inviato è stato dapprima spintonato dallo staff del Gf, finendo a terra due volte. Tale azione è stata eseguita per impedire all’ex concorrente di parlare con la stampa, probabilmente per accordi presi precedentemente con il reality. Salvo, poi, è stato chiuso in bagno, ma il giornalista di Striscia non ha mollato la presa. Dopo qualche minuto, Veneziano è uscito dalla stanza, rispondendo alle domande di Staffelli e scusandosi per le parole pronunciate nella Casa. “Le chiedo scusa non posso dire nulla, le chiedo scusa per l’atteggiamento là fuori” ha esordito Salvo appena uscito dal bagno. “Nella mia ironia ho fatto uno sbaglio dicendo alcune frasi che potevano sembrare aggressive, ma invece nel mio dialetto siciliano significano passione, cuore e amore”, ha spiegato l’uomo relativamente al motivo dell’espulsione dal reality show di Canale 5. “Io sono il primo che combatte contro qualsiasi tipo di violenza. Chiedo scusa a tutti, anche alla mia famiglia“. “La mia famiglia è stata minacciata, mia figlia è stata minacciata. Mi dispiace” ha voluto aggiungere Veneziano. Valerio Staffelli ha chiesto all’ex gieffino se anche gli altri storici concorrenti, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, dovrebbero essere eliminati poiché, durante la conversazione che lo ha portato all’espulsione, sono stati suoi complici.

Si ricorda che Striscia la notizia, appena ricevuta la notizia della probabile squalifica di Salvo, ha indetto un sondaggio sul sito del programma di Antonio Ricci, domandando agli utenti se anche gli altri tre concorrenti dovessero essere eliminati. A tal proposito, Veneziano ha risposto: “Ho sbagliato io, la colpa è solo mia e basta”.