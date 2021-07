Giulia De Lellis, gelo con la suocera Umberta: la reazione di Carlo Beretta

Gossip TV

Giulia De Lellis e la suocera Umberta non sembrano essere in ottimi rapporti, ma Carlo Beretta fa di tutto per far sentire la sua dolce metà a casa.

Giulia De Lellis, reduce dalla conduzione della prima edizione di Love Island Italia, si gode l’estate al fianco del fidanzato Carlo Beretta. Tutto procede a gonfie vele, non fosse per le insistenti voci che vorrebbero l’influencer romana in rotta di collisione con la famiglia del Beretta. Sembra, infatti, che la madre Umberta non sia molto felice di questa unione e preferisca di gran lunga la compagnia dell’ex nuora, Dayane Mello.

Giulia De Lellis in maretta con la famiglia di Carlo?

La prima edizione di Love Island Italia si è conclusa e Giulia De Lellis può ritenersi soddisfatta. Il primo progetto che l’ha vista presentatrice, infatti, ha registrato ottimi ascolti e il pubblico si è appassionato alle vicende dei Lovers. Ora, la De Lellis si gode la famiglia e l’amore del fidanzato Carlo Beretta, che l’ha sostenuta anche durante questa nuova impresa. Il rampollo della nota famiglia di imprenditori ha occhi solo per Giulia ma, sembra, che i suoi genitori non siano altrettanto felici per questa unione.

Non molto tempo fa, la madre Umberta si faceva fotografare in compagnia di Dayane Mello, ex fidanzata di Carlo, durante un pranzo carico di nostalgia. Nel corso delle ultime riunioni di famiglia, che ha festeggiato in modo decisamente sfarzoso il compleanno del capostipite Franco, la De Lellis è apparsa in un solo scatto, nonostante la miriade di foto condivise sui social, e bene distante da Umberta, come a confermare che tra le due non corra buon sangue.

Gli indizi social si moltiplicano, giorno dopo giorno, anche se Giulia ha sempre preferito incentrare il discorso sulla sua relazione con Carlo, evitando di parlare dei rapporti con i suoceri. Che anche questo sia un indizio che i rapporti tra loro sono tesi ormai da tanto tempo? Quel che è certo, è che Giulia e Carlo si amano, dal momento che al rampollo non sembra importare del giudizio dei suoi, e che presto potrebbero decidere di compiere un passo importante per il loro futuro insieme.