Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi raccontano com'è nata la loro storia e poi annunciano: "La famiglia si allarga"

Bernardeschi e l'ex gieffina Veronica presto di nuovo genitori, l'annuncio della coppia.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi si sono sposati a due giorni dalla vittoria della Nazionale Italiana agli Europei 2021. Intervistati dal settimanale Chi, l'ex gieffina e il noto calciatore hanno deciso di raccontare per la prima volta alcuni retroscena della loro storia d’amore.

Federico Bernardeschi e Veronica Ciardi: dalla crisi alle nozze

A distanza di alcuni giorni dal matrimonio, finito al centro del gossip per il duro botta e risposta tra Veronica e Sarah Nile, la coppia ha deciso di raccontarsi al settimanale diretto da Alfonso Signorini. "Quando abbiamo iniziato a stare insieme, però, ho avuto paura e ho fatto subito un passo indietro. Sono uno spirito libero, per la prima volta ho avuto paura. Ma lui non ha mollato" ha confessato l'ex gieffina.

"Quando ho capito che se ne stava andando per paura, quando ha iniziato a non rispondermi al telefono, ho preso un gommone da Ibiza e sono andato a rapirla a Formentera. Da quel momento abbiamo iniziato a vivere davvero" ha rivelato Federico.

L'annuncio di Bernardeschi e Veronica Ciardi

ha poi raccontato della loro crisi e di come è avvenuta la: "Sapete quando mi ha chiesto la mano? Due anni fa alle Bahamas, dopo un fantastico viaggio on the road organizzato da Fede. La solita paura mi ha fatto dire un sì che poi è diventato un ni e poi un no. Le nostre anime non erano pronte. E poco dopo… dal paradiso all’inferno. Ci siamo lasciati. Proprio così. Ho capito che ci saremmo ripresi per sempre quando ho visto la sua vita e lui stesso cambiare. Lui ha sempre faticato, fin da piccolo. E poi c’è stato un momento di svolta, una sliding door: lì ho capito che Federico era diventato il mio uomo".

Bernardeschi ha infine concluso parlando delle loro bambine e annunciando una bellissima notizia: "Insegneremo loro che bisogna salutare il sole, che la vita oggi, con tutte le difficoltà che ognuno di noi sta vivendo, è un dono prezioso, che bisogna vivere sempre nella verità. E a Chi annunciamo che… la famiglia si allargherà ancora!".