Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: è ritorno di fiamma? (FOTO)

Sembra che tra Elisabetta e Flavio Briatore ci sia la possibilità di un ritorno di fiamma dopo la separazione.

Cosa succede tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore? I due ex coniugi sono rimasti in buoni rapporti dopo la separazione per amore del figlio Nathan Falco, come entrambi hanno sempre ribadito. Una foto postata dall’imprenditore su Instagram, tuttavia, riaccende i rumors su un possibile ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: la foto che manda in tilt il Web

La vita privata di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è costantemente sotto ai riflettori. L’imprenditore e la showgirl calabrese convolarono a nozze nel 2008 alla presenza di amici, parenti e volti noti dello showbitz. Dopo due anni, la coppia annunciò di essere in attesa di Nathan Falco, che ha continuato a tenere la famiglia unita fino al 2017, anno in cui la storia d’amore tra Elisabetta e Flavio subì una brusca interruzione, portandoli a firmare la separazione.

Durante il percorso della Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip, si è parlato spesso del rapporto tra la presentatrice e il suo ex marito, che fu tirato in ballo quando nacque la simpatia tra Elisabetta e Pierpaolo Pretelli. Nonostante le polemiche, Briatore si è tenuto a distanza e ha lasciato ad Elisabetta lo spazio per godersi questa avventura. Mentre la Gregoraci ha sbottato contro i fan dei Gregorelli, che continuano a non arrendersi all’idea che l’ex Velino sia felice tra le braccia di Giulia Salemi, il popolo del web va in tilt a causa di una foto che ritrae Elisabetta e Briatore, intendi a godersi un pranzo nel magnifico scenario di Capri.

I fan hanno pensato immediatamente alla possibilità di un ritorno di fiamma, soprattutto dopo che Flavio ed Elisabetta si sono presentati mano nella mano ad un importante evento di beneficenza lo scorso 31 luglio. È plausibile ipotizzare che vi sia spazio per una seconda possibilità, così come è importante sottolineare che Flavio ed Elisabetta hanno mantenuto un rapporto veramente profondo, dunque non sarebbe poi così bizzarro che i due dimostrassero affetto reciproco anche in pubblico.