Diletta Leotta: grande festa per i 30 anni, senza Can Yaman!

Gossip TV

Diletta Leotta festeggia 30 anni con gli amici più cari e uno sfavillante abito, mentre Can Yaman si tiene a debita distanza.

Immersa nella bellezza della Sicilia, Diletta Leotta ha festeggiato i suoi primi 30 anni organizzando un meraviglioso white party con gli amici più cari. Avvolta nel suo sfavillante abito da sera, che lascia bene poco all’immaginazione, la Leotta è apparsa molto serena e appagata, nonostante la grande assenza del fidanzato Can Yaman.

Diletta Leotta festeggia il compleanno senza Can Yaman

Da diverse settimane si parla di una crisi profonda tra Diletta Leotta e Can Yaman, che ha lasciato improvvisamente l’Italia pochi giorni fa. Mentre il divo turco si rilassa in Patria, dopo aver firmato per una nuova serie tv al fianco della bellissima Francesca Chillemi, la giornalista sportiva è volta a Catania dalla sua famiglia, dove trascorrere le vacanze prima del ritorno sul campo. La distanza tra i due, che fino a qualche mese fa si mostravano innamorati e pronti a convolare a nozze dopo le presentazioni ufficiali in famiglia, non fa che confermare le voci su una presunta crisi.

Ad gravare la situazione, poi, il compleanno della Leotta che ha festeggiato i suoi primi trent’anni. Diletta, avvolta in un abito lussuoso e sensuale firmato dallo stilista Claudio Di Mari, ha organizzato un white party con gli amici di sempre, mostrandosi serena e appagata. Ovviamente, Can non era presente ai festeggiamenti ed è calato anche nel silenzio stampa, sparendo dai radar del popolo del web, senza neppure lasciare una qualche dedica romantica alla sicialiana.

Insomma, ormai agli occhi di tutti questo sembra essere l’ultimo tassello per poter dichiarare ufficialmente conclusa la storia d’amore tra Can e Diletta. Non è chiaro cosa sia successo tra i due, dal momento che la relazione sembrava avere basi solide, ma forse la voglia di Can di ufficializzare il tutto con le nozze potrebbe aver creato tensioni nella coppia, dal momento che la Leotta ha spesso puntualizzato che la sua intenzione era quella di conoscersi meglio prima di legarsi per sempre.