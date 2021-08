Can Yaman, progetto Sandokan a rischio: arriva il commento di Kabir Bedi

Gossip TV

Kabir Bedi dice la sua sul remake di Sandokan con Can Yaman che, nel frattempo, è in guerra aperta con il co-protagonista Luca Argentero.

È un periodo critico quello che sta vivendo Can Yaman. L’attore più amato delle soap turche, infatti, sembra aver ricevuto un brusco stop per le riprese del remake di Sandokan. Si vocifera che ci sia maretta tra Can e il co-protagonista Luca Argentero e che il progetto sia a rischio. Mentre Can continua ad essere lontano dalla fidanzata Diletta Leotta, Kabir Bedi commenta la scelta di portare nuovamente in Tv la serie cult che lo ha reso uno dei sex symbol per eccellenza.

Can Yaman è Sandokan: ecco cosa ne pensa Kabir Bedi

Fervono i preparativi per le riprese del remake di Sandokan, che vedrà Can Yaman impersonare la Tigre della Malesia. Il divo turco è sempre più lontano da Diletta Leotta, e ha scelto di concedersi un po’ di relax con gli amici e il manager in Sardegna, forse prima di dover affrontare faccia a faccia la sua fidanzata. Come se non bastasse, si vocifera che il progetto che sta tanto a cuore allo Yaman potrebbe subire una brusca botta d’arresto. Se inizialmente Sandokan sarebbe dovuto andare in onda su Rai o Mediaset, infatti, ora si parla con un contratto con Netflix o Amazon Prime Video, e dunque è ancora tutto da vedere.

Lo Yaman si è allenato molto duramente prima della pausa estiva, ammettendo di credere molto in questo progetto. Ma cosa ne pensa Kabir Bedi, l’uomo che portò alla ribalta la figura di Sandokan? “Di Sandokan ce n’è solo uno! Se Can Yaman avrà successo? È bravo ma sarà il pubblico a sentenziarlo. Ho visto alcune serie di cui l’attore turco è protagonista. Lo trovo bravo ed avrà successo sempre più, ma a stabilire l’affermazione popolare del nuovo Sandokan sarà esclusivamente il pubblico mondiale come avvenne per me che proprio in virtù di quell’interpretazione fui chiamato anche come antagonista di James Bond”, ha ammesso Bedi ai microfoni di Pascal Vicedomini.

Mentre il sex symbol degli anni Settanta provoca il suo discendente, Nuovo fa sapere che sul set della serie tv si respira aria di tensione tra lo Yaman e Luca Argentero, suo co-protagonista nel ruolo di Yanez. Sembra che i due non riescano proprio ad andare d’accordo fuori e dentro al set, tanto che nonostante fossero in vacanza nello stello luogo hanno evitato accuratamente di salutarsi!