Alessia Marcuzzi rompe il silenzio: ''Ho lasciato Mediaset perché…''

Alessia Marcuzzi parla della decisione di lasciare Mediaset.

Alessia Marcuzzi ha preso una decisione sofferta ma ben ponderata. La presentatrice romana ha ufficializzato la scelta di lasciare Mediaset, dopo anni di presenza nei programmi di punta della Rete. Ora, la Marcuzzi ha rotto il silenzio spiegano i motivi che l’hanno portata ad allontanarsi, e mettendo a tacere le chiacchiere di corridoio sulla sua carriera televisiva.

Alessia Marcuzzi parla per la prima volta dopo l’addio a Mediaset

L’estate italiana è iniziata con un annuncio che nessuno di noi si sarebbe mai potuto aspettare. Alessia Marcuzzi lascia Mediaset, dopo 25 anni di presenza nei programmi cult della Rete, per prendersi del tempo per sé stessa. La scelta della Marcuzzi è stata commentata un po’ da tutti e, come prevedibile, si sono creati anche tanti gossip circa i veri motivi dell’addio. Intervistata da Vanity Fair, la Marcuzzi ha rotto il silenzio sulla spinosa questione, ammettendo: “Quando non ti riconosci più, e non c’entra quello che fai e hai sempre fatto, ma c’entri tu, è obbligatorio chiedersi: ‘Che cosa vuoi diventare?’. E rispondersi. Mi sono detta: ‘Alessia, sei fortunata, sì, e tantissimo, ma sei davvero quello che ti piace? Quello che vuoi essere?’. E così ho cominciato a ridisegnarmi. A pensare. Mi sono fermata: c’era necessità di capire. La verità è che ho lasciato Mediaset per sperimentare una nuova fase della vita, assecondando un richiamo, un’urgenza di libertà”.

È chiaro che la decisione sia partita da Alessia in prima persona, anche dal momento che Piersivlio Berlusconi ha commentato il fatto mostrando grande stima per la presentatrice. “Ho grandissimo affetto nei suoi confronti. Specifico che è lei che ha lasciato. Per noi Alessia è un’ottima conduttrice che ci piace. Banalmente: non siamo più soliti fare dei contratti di rete in esclusiva a prescindere dal prodotto che va in onda. Facciamo contratti a chi ha prodotti in onda. Alessia si è trovata senza un prodotto”, queste le parole di Berlusconi durante la presentazione de nuovi palinsesti Mediaset.