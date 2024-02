Terra Amara Anticipazioni Puntate dal 4 al 9 marzo 2024: Zuleyha smaschera Hakan e lo fa arrestare!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda dal 4 al 9 marzo 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Terra Amara, in onda dal 4 al 9 marzo 2024 su Canale 5, come sempre dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10, e il venerdì anche alle 21.20. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 4 marzo 2024

Fikret e Cetin sono bloccati in Libano a causa della guerra civile. Nel tentativo di raggiungere l'ambasciata, il rosso viene ferito. Hakan sopraggiunge per tempo per prestargli soccorso, e Fikret viene trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Puntata in onda Martedì 5 marzo 2024

Colak è determinato a prendere parte ad un'importante gara d'appalto. L'uomo vuole sfruttare ogni mezzo in suo possesso per riuscire ad aggiudicarsela. Anche Abdulkadir sembra nutrire un certo interesse per questo affare. Intanto, approfittando di un momento di assenza di Colak, il fratello di Vahap entra di nascosto in casa sua per provare ad ottenere delle informazione sull'offerta che farà il signore da Betul.

Puntata in onda Mercoledì 6 marzo 2024

Zuleyha e Colak affilano i coltelli per la gara d'appalto sulla fornitura di agrumi all'esercito turco indetta dal Ministero della Difesa. Intanto, Betul rivela ad Abdulkadir la cifra che il signore ha intenzione di offrire per cercare di vincere. L'uomo, dopo averla ascoltata, comincia a capire di provare dei sentimenti per la giovane. In un secondo momento, Abdulkadir riferisce tutto ad Hakan, il quale riferisce tutto all'amata. Inoltre, l'imprenditore suggerisce all'Altun di fare un'offerta leggermente al ribasso.

Puntata in onda Giovedì 7 marzo 2024

La Adnan Yaman Holding vince la gara d'appalto. Tutta Cukurova gioisce, fatta eccezione per Colak. Quest'ultimo è furente. Intanto, continuano i dissapori tra Gaffur e Rasit. Il secondo non riesce ancora ad accettare che il primo gli dia degli ordini in quanto nuovo capo dei braccianti. Cevriye, invece, è sempre più presa da Gaffur.

Puntata Pomeridiana e Serale in onda Venerdì 8 marzo 2024

Vahap entra nella camera da letto di Zuleyha per rubarle degli effetti personali, ma stavolta lo sorprende Fikret, il quale, dopo averlo cacciato, lo minaccia. Intanto, Colak se la prende con Betul, certo che sia stata lei a passare delle informazioni alla signora per farle vincere la gara d'appalto. Spaventata, la ragazza cerca conforto in Sermin. In un secondo momento, Zuleyha, pentita per non essere più convolata a nozze con Hakan, gli propone di fare una crociera insieme: sulla nave, si faranno sposare dal comandate. Lui vorrebbe cogliere l'occasione per confessare la verità, però il suo capo, Gungor, gli chiede di aspettare. Nel frattempo, Lutfiye trova l'articolo di giornale che Fikret aveva preso in Libano, la prova schiacciante che Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. La donna, sconvolta, mostra tutto alla signora. Il rosso tenta di convincerla della bontà d'anima del suo fidanzato, ma l'Altun non sente ragioni e lo denuncia, facendolo arrestare. Per finire, Sermin sprona Betul a diventare la moglie di Colak, mentre Fikret inizia a pensare che Hakan lavori per il governo.

Puntate in onda Sabato 9 marzo 2024

Grazie a dei documenti che Gungor invia alla procura di Cukurova, e che attestano un caso di omonimia, Hakan viene subito scarcerato. Intanto, a Villa Yaman continuano le tensioni tra Cevriye e Fadik. Quest'ultima, con il sostegno di Bahar, fa credere all'altra di aver ricevuto un regalo da parte di Lutfiye per l'aiuto con le pulizie. In un secondo momento, Zuleyha decide di stabilire dei confini: dopo aver scoperto la verità su di lui, non vuole avere più niente a che fare con Hakan, né privatamente né professionalmente. Pertanto, prova a convincerlo a cedere la sua parte di quote dell'azienda, ma l'imprenditore si rifiuta. Lei, allora, minaccia di procedere per vie legali, denunciandolo per truffa; poi, però, scopre che non ci sarebbero i presupposti, e quindi cerca di costringerlo alla cessione, ricattandolo. Abdulkadir, invece, si è dichiarato a Betul, e l'ha convinta a trascorrere dei giorni con lui lontani da Cukurova. Lei accetta e mente a Colak. Rientrati a casa, Betul promette ad Abdulkadir che appena possibile troncherà con il signore.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed e il venerdì anche alle 21:20.