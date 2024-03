Terra Amara Anticipazioni 5 marzo 2024: Betul tradisce Colak per aiutare Abdulkadir?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 5 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Abdulkadir vuole che Betul tradisca Colak per aiutarlo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 marzo 2024, alle 14:10, Colak è determinato a prendere parte ad un'importante gara d'appalto. L'uomo vuole sfruttare ogni mezzo in suo possesso per riuscire ad aggiudicarsela. Anche Abdulkadir sembra nutrire un certo interesse per questo affare. Intanto, approfittando di un momento di assenza di Colak, il fratello di Vahap entra di nascosto in casa sua per provare ad ottenere delle informazione sull'offerta che farà il signore da Betul...

Terra Amara Anticipazioni: Fikret spalleggia Hakan...

Fikret se l'è vista davvero brutta. Rimasto bloccato in Libano con Cetin a causa dell'impazzare della guerra civile, stava correndo verso l'ambasciata quando è stato gravemente ferito. Per fortuna, è sopraggiunto tempestivamente Hakan, mandato a Beirut da Zuleyha proprio per rintracciare il rosso ed il vedovo. L'imprenditore è riuscito a prestargli soccorso, e poi Fikret è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. Per fortuna, quest'ultimo è riuscito a sopravvivere e, una volta ripresosi, ha anche deciso di non denunciare il Gumusoglu con la signora: non avrebbe rivelato all'Altun che lui non è chi le ha detto di essere. In fin dei conti, gli deve la vita.

Terra Amara Anticipazioni: Il piano di Colak...

Colak, non appena è tornato a piede libero dopo diciotto anni di carcere, ha voluto dimostrare di essere il signore potente di un tempo. Colak ha messo sin da subito in atto un diabolico piano per accrescere e riaffermare il suo potere, ossia ha cercato - con mezzi illeciti - di riappropriarsi di tutti quei terreni che - a detta sua - gli appartenevano, ma che i suoi nemici gli avevano indebitamente sottratto. L'uomo, ora, si prepara al suo prossimo colpo.

Abdulkadir chiede a Betul di tradire Colak, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 5 marzo 2024

Colak si è messo in testa di prendere parte ad una gara d'appalto sulla fornitura di agrumi all'esercito turco indetta dal Ministero della Difesa. Il signore si dice pronto a tutto pur di riuscire nel suo scopo, persino a sfruttare ogni mezzo in suo possesso per riuscire ad aggiudicarsela. Tuttavia, non è il solo interessato a questo affare: anche Abdulkadir si sta informando in merito. Così, approfittando di un momento di assenza di Colak, il fratello di Vahap entra di nascosto in casa sua. Abdulkadir vuole che Betul gli riferisca quanto l'uomo ha intenzione di offrire per provare a vincere la gara...

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.