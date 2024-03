Terra Amara Anticipazioni 7 marzo 2024: Cevriye ha messo gli occhi su Gaffur! Lui ricambia?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 7 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha vince la gara d'appalto, e Colak è furibondo. Cevriye, invece, sembra molto interessata a Gaffur...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 7 marzo 2024, alle 14:10, la Adnan Yaman Holding vince la gara d'appalto. Tutta Cukurova gioisce, fatta eccezione per Colak. Quest'ultimo è furente. Intanto, continuano i dissapori tra Gaffur e Rasit. Il secondo non riesce ancora ad accettare che il primo gli dia degli ordini in quanto nuovo capo dei braccianti. Cevriye, invece, è sempre più presa da Gaffur...

Terra Amara Anticipazioni: Hakan dà un consiglio a Zuleyha...

Grazie a Betul che l'ha immediatamente informato, Abdulkadir è venuto a sapere qual è la cifra che Colak ha intenzione di proporre per provare a vincere la gara d'appalto. Allora, il malvivente è corso da Hakan per metterlo al corrente. Dopo aver parlato con Abdulkadir, l'imprenditore si è diretto in fretta e furia dall'amata. Il Gumusoglu, inoltre, ha dato un prezioso consiglio all'Altun: alla luce di ciò che avevano scoperto, la cosa migliore era fare un'offerta leggermente a ribasso. Questa strategia risulterà vincente oppure no?

Terra Amara Anticipazioni: Colak furibondo!

La signora non sapeva se la strategia pensata e suggeritale da Hakan avrebbe funzionato, ma ora sa di doverlo ringraziare: La Adnan Yaman Holding trionfa! Zuleyha riesce a vincere la gara d'appalto, per la gioia di tutti i cittadini di Cukurova, i quali speravano proprio che lei riuscisse a battere il malvivente. E mentre gli altri festeggiano, Colak è furioso come non mai: non riesce a crederci, e non riesce a sopportare il pensiero che l'Altun, una donna, abbia avuto la meglio contro di lui...

Cevriye ha puntato Gaffur, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 7 marzo 2024

A Villa Yaman continuano i dissapori tra Gaffur e Rasit. Questi ultimi non sono mai andati d'accordo, poiché, nel tentativo di prevalere sull'altro, si sono sempre punzecchiati e, alle volte, addirittura insultati. Da quando sono stati "avversari" alle elezioni per il ruolo di nuovo capo dei braccianti, le cose non hanno fatto altro che peggiorare. Pertanto, adesso che Gaffur ha vinto e gli impartisce degli ordini, Rasit, che ancora non riesce a sopportarlo, è ancora più indispettito. A differenza di suo cugino, Cevriye pare non disdegnare per niente la compagnia del vedovo. La cuoca è sempre più interessata Gaffur... E lui? Ricambia oppure no?

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.