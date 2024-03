Terra Amara Anticipazioni 9 marzo 2024: Zuleyha, spietata, ricatta Hakan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 9 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha mette Hakan alle strette!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 9 marzo 2024, alle 14:30, grazie a dei documenti che Gungor invia alla procura di Cukurova, e che attestano un caso di omonimia, Hakan viene subito scarcerato. Intanto, a Villa Yaman continuano le tensioni tra Cevriye e Fadik. Quest'ultima, con il sostegno di Bahar, fa credere all'altra di aver ricevuto un regalo da parte di Lutfiye per l'aiuto con le pulizie. In un secondo momento, Zuleyha decide di stabilire dei confini: dopo aver scoperto la verità su di lui, non vuole avere più niente a che fare con Hakan, né privatamente né professionalmente. Pertanto, prova a convincerlo a cedere la sua parte di quote dell'azienda e a lasciare Cukurova, ma l'imprenditore si rifiuta. Lei, allora, minaccia di procedere per vie legali, denunciandolo per truffa; poi, però, scopre che non ci sarebbero i presupposti, e quindi cerca di costringerlo alla cessione, ricattandolo. Abdulkadir, invece, si è dichiarato a Betul, e l'ha convinta a trascorrere dei giorni con lui lontani da Cukurova. Lei accetta e mente a Colak. Rientrati a casa, Betul promette ad Abdulkadir che appena possibile troncherà con il signore.

Terra Amara Anticipazioni: Fadik contro Cevriye!

Dopo che Zuleyha l'ha smascherato e denunciato, Hakan è finito dietro le sbarre. Tuttavia, quest'ultimo sta per essere scarcerato. Il suo capo, Gungor, invia alla procura di Cukurova dei documenti che attestano un caso di omonimia: l'Hakan Gumusoglu che hanno arrestato non è il famigerato trafficante d'armi che stanno ricercando. Pertanto, l'uomo torna immediatamente a piede libero. Intanto, a Villa Yaman, continuano gli screzi tra Cevriye e Fadik. Quest'ultima, con il sostegno di Bahar, arriva a far credere alla cugina di Rasit di aver ricevuto un regalo da parte di Lutfiye per l'aiuto con le pulizie...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha ricatta Hakan!

Zuleyha vuole stabilire dei confini. Adesso che sa la verità su Hakan, non vuole più avere a che fare con lui: è un bugiardo che non si è fatto il minimo scrupolo a mentirle sulla sua identità. Pertanto, la giovane inizia con il pretendere che le ceda la sua parte di quote della Yaman Holding e che poi lasci per sempre Cukurova. Dato che il Gumusoglu si rifiuta categoricamente, non volendosi allontanare dall'Altun, quest'ultima perde del tutto le staffe. Zuleyha è determinata a procedere per vie legali, denunciandolo per truffa, ma scopre che non ci sarebbero i presupposti. Allora, la signora, per costringerlo alla cessione, lo ricatta!

Betul fugge con Abdulkadir, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 9 marzo 2024

Abdulkadir ormai lo ha abbastanza chiaro: si è innamorato di Betul. Desideroso di trascorrere più tempo da solo con lei, il malvivente prova a convincerla a fuggire insieme per qualche giorno; Betul accetta la proposta. Per seguire Abdulkadir, però, deve prima rifilare una menzogna convincente a Colak: non può di certo svelargli il vero motivo del suo allontanamento. Rientrati a casa, la figlia di Sermin fa una rivelazione ad Abdulkadir: appena ne avrà occasione, si libererà definitivamente del signore, così da potersi dedicare a pieno a lui...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 9 marzo 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.