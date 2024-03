Terra Amara Anticipazioni 6 marzo 2024: Zuleyha e Colak alla resa dei conti!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Terra Amara in onda il 6 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha e Colak si preparano a darsi battaglia!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 marzo 2024, alle 14:10, Zuleyha e Colak affilano i coltelli per la gara d'appalto sulla fornitura di agrumi all'esercito turco indetta dal Ministero della Difesa. Intanto, Betul rivela ad Abdulkadir la cifra che il signore ha intenzione di offrire per cercare di vincere. L'uomo, dopo averla ascoltata, comincia a capire di provare dei sentimenti per la giovane. In un secondo momento, Abdulkadir riferisce tutto ad Hakan, il quale riferisce tutto all'amata. Inoltre, l'imprenditore suggerisce all'Altun di fare un'offerta leggermente al ribasso...

Terra Amara Anticipazioni: Colak pronto a tutto pur di vincere!

Colak ha deciso di prendere parte ad una gara d'appalto sulla fornitura di agrumi all'esercito turco indetta dal Ministero della Difesa. Il signore si dice pronto a tutto pur di riuscire nel suo scopo, persino a sfruttare ogni mezzo in suo possesso per riuscire ad aggiudicarsela. Tuttavia, non è il solo interessato a questo affare: anche Abdulkadir si sta informando in merito. Così, approfittando di un momento di assenza di Colak, il fratello di Vahap entra di nascosto in casa sua. Abdulkadir vuole che Betul gli riferisca quanto l'uomo ha intenzione di offrire per provare a vincere la gara...

Terra Amara Anticipazioni: Colak contro Zuleyha!

Colak e Zuleyha affilano i coltelli. Entrambi si sono messi in testa di vincere la gara d'appalto, ed entrambi sono pronti a tutto pur di riuscire nel loro intento. Intanto, la figlia di Sermin, all'insaputa del signore, vede il braccio destro di Hakan perché ha qualcosa d'importante da comunicargli. Betul riferisce ad Abdulkadir che è entrata a conoscenza di quale sia la cifra che Colak ha intenzione di proporre per tentare di accaparrarsi la vittoria. Che cosa ne farà adesso con questa informazione? E mentre l'ascolta, lui comincia a prendere atto di nutrire un sentimento nei confronti della mora...

Hakan dà un consiglio a Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 6 marzo 2024

Abdulkadir, grazie a Betul, è venuto a sapere qual è la cifra che l'avversario dell'ex sarta ha intenzione di proporre per provare a vincere la gara d'appalto. Allora, il malvivente corre da Hakan per metterlo immediatamente al corrente. Dopo aver parlato con Abdulkadir, l'imprenditore si dirige in fretta e furia dall'Altun. Il Gumusoglu, inoltre, ha un prezioso consiglio da dare all'amata: alla luce di ciò che hanno scoperto, crede che la cosa migliore sia fare un'offerta leggermente a ribasso. Questa strategia risulterà vincente oppure no?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 9 marzo 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.