Terra Amara Anticipazioni 8 marzo 2024, Puntata Pomeridiana e Serale: Zuleyha fa arrestare Hakan!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni delle Puntate di Terra Amara in onda il pomeriggio e la sera dell'8 marzo 2024 su Canale 5 rivelano che Zuleyha denuncia Hakan e lo fa arrestare!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Terra Amara, scopriamo che, nelle puntate in onda l'8 marzo 2024, alle 14:10 e poi alle 21:20, Vahap entra nella camera da letto di Zuleyha per rubarle degli effetti personali, ma stavolta lo sorprende Fikret, il quale, dopo averlo cacciato, lo minaccia. Intanto, Colak se la prende con Betul, certo che sia stata lei a passare delle informazioni alla signora per farle vincere la gara d'appalto. Spaventata, la ragazza cerca conforto in Sermin. In un secondo momento, Zuleyha, pentita per non essere più convolata a nozze con Hakan, gli propone di fare una crociera insieme: sulla nave, si faranno sposare dal comandate. Lui vorrebbe cogliere l'occasione per confessare la verità, però il suo capo, Gungor, gli chiede di aspettare. Nel frattempo, Lutfiye trova l'articolo di giornale che Fikret aveva preso in Libano, la prova schiacciante che Mehmet Kara è Hakan Gumusoglu. La donna, sconvolta, mostra tutto alla signora. Il rosso tenta di convincerla della bontà d'anima del suo fidanzato, ma l'Altun non sente ragioni e lo denuncia, facendolo arrestare. Per finire, Sermin sprona Betul a diventare la moglie di Colak, mentre Fikret inizia a pensare che Hakan lavori per il governo...

Terra Amara Anticipazioni: Betul spaventata da Colak...

Vahap è già entrato a Villa Yaman, e si era addirittura infilato nel letto di Zuleyha mentre lei dormiva. Ora, il delinquente sta per intrufolarcisi di nuovo. Vahap s'introduce di nascosto nella tenuta, stavolta per rubare degli oggetti personali dell'Altun, ma stavolta qualcuno se ne accorge. Fikret lo coglie in flagrante, e non esita ad affrontarlo a brutto muso. Il rosso caccia via il fratello di Abdulkadir e poi lo minaccia. Intanto, Colak, furioso per aver perduto la gara d'appalto contro l'ex sarta, si sfoga con Betul. L'uomo accusa la giovane di aver passato delle informazioni a Zuleyha per farla vincere. Dopotutto, nessun altro a parte Betul era a conoscenza di quale cifra Colak avesse intenzione di offrire. Lei, spaventata dalla reazione del signore, cerca conforto in Sermin...

Terra Amara Anticipazioni: Zuleyha vuole sposare Hakan!

Fikret glielo ha assicurato: Hakan non nasconde niente, è esattamente chi ha sempre detto di essere, ossia Mehmet Kara. Il rosso, infatti, ha promesso all'imprenditore di coprirlo, perché ha capito che è una brava persona e perché vuole sdebitarsi; dopotutto, se non fosse stato per il Gumusoglu, sarebbe morto a Beirut. La giovane, preso atto di ciò, si sta cominciando a pentire di non essere più convolata a nozze con l'amato. Allora, l'Altun gli propone di partire insieme per una crociera, e sulla nave potrà sposarli il capitano. Hakan è entusiasta, anche se prima di godersi il viaggio ed il matrimonio vorrebbe dire alla futura moglie la verità sulla sua identità. Tuttavia, il suo capo, Gungor, lo ferma, chiedendogli di pazientare ancora un po' prima di compiere una passo simile...

Zuleyha denuncia Hakan, nelle Anticipazioni di Terra Amara dell'8 marzo 2024

Lutfiye sta per fare una scoperta sconvolgente. La donna trova fra gli effetti personali di Fikert l'articolo di giornale che quest'ultimo ha preso in Libano, quello in cui Mehmet Kara viene indicato come Hakan Gumusoglu. Sotto shock, Lutfiye va a parlarne immediatamente con Zuleyha, la quale resterà senza parole. Interviene prontamente Fikret, il quale le assicura che, benché sia vero che lui le abbia mentito circa la sua identità, è altrettanto vero che si sbagliavano quando credevano che il famigerato Hakan non fosse una brava persona. L'Altun, però, non ha il minimo interesse a starlo a sentire, e, sentendosi tradita, si prepara a mettere in atto la sua vendetta. La signora prima lo denuncia pubblicamente durante una conferenza stampa, poi lo denuncia alle autorità: lo fa arrestare in quanto presunto assassino di Demir!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terra Amara dal 4 al 9 marzo 2024.

Terra Amara va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.