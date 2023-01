Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Oggi, 7 Gennaio 2023

Anticipazioni TV

Stasera in TV, sabato 7 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV, completa ma di semplice e veloce consultazione, con i Migliori Film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi di intrattenimento e di approdonfimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, sabato 7 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.

Tra i film da non perdere vi consigliamo: la commedia di Paolo Genovese con un cast all star Una famiglia perfetta in onda su Cine34, il thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson e Ryan Reynolds in prima serata su Rai Movie, il film d'animazione per tutta la famiglia Cattivissimo Me 2 alle 21.20 su Italia 1, Gran Torino con il leggendario Clint Eastwood in onda alle 21.20 su Rete 4 e l'avventuroso film Alpha - Un'amicizia forte come la vita di Albert Hughes con Kodi Smit-McPhee su Rai 4.

Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: Tali e quali, versione "non vip" del quasi omonimo talent show condotto da Carlo Conti in prima serata su Rai 1, due nuove puntate della serie poliziesca Blue Bloods su Rai 2, l'appuntamento con Le Città Segrete di Corrado Augias che ci porterà alla scoperta di New York a partire dalle 21.45 su Rai 3 e Maria De Filippi con il suo intramontabile C'è posta per te in prima serata su Canale 5 .

I Migliori Film Stasera in TV, sabato 7 gennaio 2023

Una famiglia perfetta - alle 21 su Cine34

(Commedia, 2012, durata: 120 Min)

Un film di Paolo Genovese, con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini, Francesca Neri, Carolina Crescentini, Eugenia Costantini, Ilaria Occhini, Romuald Klos, Paolo Calabresi, Maurizio Mattioli, Sergio Fiorentini, Eugenio Franceschini, Giacomo Nasta e Lorenzo Zurzolo.



Una famiglia perfetta: Il trailer del film con Sergio Castellitto e Marco Giallini



Trama del Film Una famiglia perfetta: Il film segue le vicende di Leone, un cinquantenne molto ricco, che però soffre terribilmente di solitudine. Così, proprio durante le feste natalizie, decide di fare qualcosa di estremamente bizzarro per colmare quel vuoto che lo rattrista così tanto: affittare un’intera famiglia. Un gruppo di attori si presenta nella sua grande villa, pronta a recitare per filo e per segno il copione voluto dal padrone di casa...

Life - Non oltrepassare il limite - alle 21.10 su Rai Movie

(Thriller, Fantascienza, 2017, durata: 103 Min)

Un film di Daniel Espinosa, con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dihovichnaya e Naoko Mori.



Life - Non oltrepassare il limite: Nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del Film Life - Non oltrepassare il limite: Una sonda spaziale proveniente da Marte si disperde nello spazio. Per recuperarla e ricavarne informazioni utili per il genere umano, un team di cinque astronauti viene inviato in orbita su una navicella internazionale. Il terriccio marziano, estratto dal campione abilmente riconquistato, rivela la presenza di una forma di vita dormiente, racchiusa in una piccola cellula. I festeggiamenti non tardano ad arrivare quando, con le condizioni ideali, il piccolo organismo si sveglia e risponde agli stimoli...

Cattivissimo Me 2 - alle 21.20 su Italia 1

(Animazione, Commedia, Family, 2013, durata: 98 Min)

Un film di Pierre Coffin e Chris Renaud, con le voci italiane di Max Giusti, Arisa e Neri Marcorè.



Cattivissimo Me 2: Il nuovo trailer italiano ufficiale in HD



Trama del Film Cattivissimo Me 2: Una nave misteriosa ruba, da un laboratorio segreto nel circolo polare artico, un siero noto come PX-41, che trasforma ogni essere vivente in una belva viola molto potente.

La Lega Anti Cattivi, guidata da Silas Caprachiappa, invia l'agente Lucy Wilde a reclutare Gru, ex supercattivo, per rintracciare il colpevole e recuperare il siero. Gru rifiuta, sostenendo che ora è un padre e un uomo d'affari, ma in un secondo momento ricorda con malinconia la sua vita da criminale e così si convince ad indagare sul furto e a lavorare con Lucy...

Gran Torino - alle 21.20 su Rete 4

(Azione, Drammatico, 2008, durata: 116 Min)

Un film di Clint Eastwood, con Clint Eastwood, Cory Hardrict, John Carroll Lynch, Geraldine Hughes, Brian Haley, Brian Howe, Nana Gbewonyo, Chris Carley, Bee Vang, Ahney Her, Choua Kue, Chee Thao e Scott Eastwood.



Gran Torino: Il trailer del film



Trama del Film Gran Torino: Walt Kowalski è un reduce della guerra di Corea. Dopo il congedo, l’uomo è tornato in Michigan, dove ha iniziato a lavorare come meccanico e ora è in pensione.

Walt è un uomo scontroso e suscettibile, rimasto vedovo da poco tempo. Malato di tumore ai polmoni, nasconde la cosa ai figli e ai nipoti, con cui ha un pessimo rapporto. L'unica cosa a cui Walt pare tenere è conservata gelosamente nel suo garage: è la sua Gran Torino del 1972...

Alpha - Un'amicizia forte come la vita - alle 21.20 su Rai 4

(Azione, Drammatico, Avventura, 2018, durata: 96 Min)

Un film di Albert Hughes, con Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela, Natassia Malthe, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Mercedes de la Zerda, Jens Hultén, Marcin Kowalczyk, Priya Rajaratnam, Spencer Bogaert e Patrick Flanagan.



Alpha - Un'amicizia forte come la vita: Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Alpha - Un'amicizia forte come la vita: Un giovane uomo delle caverne, rimasto ferito durante una battuta di caccia e creduto morto dai compagni, si ritrova di colpo sperduto nella natura ostile e selvaggia. Gli insegnamenti di suo padre si rivelano preziosi quando il protagonista, attaccato da un branco di lupi famelici, riesce a difendersi e a ferire il più ostinato della cucciolata. L'animale, lasciato indietro dai lupi in ritirata, condivide lo stesso destino dell'uomo e comincia perciò a seguirlo nelle peregrinazioni in cerca della strada di casa...

Altri Film in onda questa sera in TV: