Stasera in TV: Film e Programmi da vedere Domenica 8 Gennaio 2023

Stasera in TV, domenica 8 gennaio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV, completa ma di semplice e veloce consultazione, con i Migliori Film, i Programmi e le Serie TV in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Cosa c'è da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film, i Programmi di intrattenimento e di approdonfimento, le Fiction e le Serie TV da vedere stasera, domenica 8 gennaio 2023, in prima serata sui principali canali tv in chiaro.



Tra i film da non perdere vi consigliamo: in prima visione su Canale 5 alle 21.20 il cinecomic Captain Marvel, ventunesimo film del MCU, con Brie Larson nei panni della supereoina del titolo. Alle 21 su Iris, c'è invece il film drammatico d'azione tratto da un tragica storia vera Deepwater: Inferno sull'Oceano, con protagonista Mark Whalberg. Rai 3 in prima serata propone Stanlio e Ollio, sorrisi e commozione si alternano nel film biografico con John C. Reilly e Steve Coogan, nei panni della coppia comica più celebre della storia del cinema. Da una duo comico a un trio: se volete solo risate, allora il film che fa per voi è Tre uomini e una gamba, il film che poco più di 25 anni fa lanciò la carriera cinematografica di Aldo, Giovanni e Giacomo, in onda alle 21.20 su Italia. Di certo non mancano l'azione e il thriller nel film in onda alle 21.15 su Cielo: Nemesi, diretto dal veterano Walter Hill con protagoniste due donne tostissime: Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez. Per una serata in famiglia con i più piccoli, vi consigliamo il film d'animazione Asterix e il segreto della pozione magica, in onda alle 21.05 su Rai Gulp.



Tra i programmi da vedere vi segnaliamo: Su Rai 1 in prima serata l'atteso ritorno Lolita Lobosco, con la seconda stagione delle indagine del vicequestore interpretata da Luisa Ranieri. Su Rai 2 in prima serata due nuovi episodi di NCIS: Los Angeles, mentre sulla La7 dalle 21.15 Aldo Cazzullo ci racconta Una Giornata Particolare, quella del 22 giugno 1633 segnata dall'abiura di Galileo Galilei.

I Migliori Film Stasera in TV, domenica 8 gennaio 2023

Captain Marvel - alle 21.20 su Canale 5

(Azione, Avventura, Fantascienza, 2019, durata: 124 Min)

Un film di Anna Boden e Ryan Fleck, con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lashana Lynch, Jude Law, Clark Gregg, Mckenna Grace, Gemma Chan, Lee Pace, Algenis Perez Soto, Rune Temte e Annette Bening.



Captain Marvel: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Captain Marvel: Vers è in addestramento su Hala, capitale dell'impero Kree, per entrare a far parte della Starforce Intergalattica, la cui missione è quella di difendere l'universo dai malvagi invasori di altri mondi. Guidata dalla Suprema Intelligenza a capo dei Kree e dal suo mentore Yon-Rogg, cerca da una parte di rispondere alle aspettative dei suoi superiori, che le rammentano di come sia stata dotata di straordinari poteri per servire il suo popolo, dall'altra di ricordare chi fosse in passato, poiché non ha memoria alcuna di ciò che le è accaduto e né da dove venga realmente...

Deepwater: Inferno sull'Oceano - alle 21 su Iris

(Drammatico, Azione, 2016, durata: 97 Min)

Un film di Peter Berg, con Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, Dylan O'Brien, John Malkovich, Gina Rodriguez, Brad Leland, J.D. Evermore e Joe Chrest.



Deepwater - Inferno sull'Oceano: Il trailer italiano del film - HD



Trama del Film Deepwater - Inferno sull'Oceano: Il 20 aprile 2010 sulla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico, si è verificato uno dei più gravi disastri mondiali causati dall'uomo. Questo film racconta una storia di vitale importanza che molti non hanno visto: la storia dei 126 lavoratori che si trovavano a bordo della Deepwater Horizon quel giorno, sorpresi nelle più strazianti circostanze immaginabili...

Stanlio e Ollio - alle 21.20 su Rai 3

(Biografico, Commedia, Drammatico, 2018, durata: 97 Min)

Un film di Jon S. Baird, con John C. Reilly, Steve Coogan, Danny Huston, Shirley Henderson, Nina Arianda, Stephanie Hyam, Susy Kane e Rufus Jones.



Stanlio e Ollio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Stanlio e Ollio: 1937, Oliver Hardy e Stan Laurel sono all'apice del successo, ma i rapporti tra il produttore Hal Roach e Laurel sono molto tesi, poiché quest'ultimo ritiene che la coppia abbia diritto a un compenso maggiore. A peggiorare la situazione, tra i due non corre buon sangue: l'attore non approva le simpatie mussoliniane di Hal e il produttore ritiene che la vita sregolata di Laurel rappresenti una cattiva pubblicità per i film. Hardy cerca una mediazione, ma nessuno riesce a trovare un accordo. È così che la carriera dei due artisti si divide.

Nel 1953, a distanza di sedici anni dal momento di maggior successo hollywoodiano della coppia, quando erano i re indiscussi della comicità, Hardy e Laurel, invecchiati e con problemi di salute partono per l'ultima tournée in Inghilterra...

Nemesi - alle 21.15 su Cielo

(Azione, Thriller, 2016, durata: 95 Min)

Un film di Walter Hill, con Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez, Tony Shalhoub, Paul McGillion, Anthony LaPaglia, Caitlin Gerard, Zak Santiago, Terry Chen e Paul Lazenby.



Nemesi: Il trailer italiano ufficiale - HD



Trama del Film Nemesi: Il film racconta la storia di un sicario di nome Frank Kitchen, assoldato per uccidere il fratello di una brillante chirurga estetica. Il medico si vendica praticando sull'uomo un intervento di riassegnazione di genere non richiesto...

Tre uomini e una gamba - alle 21.20 su Italia 1

(Commedia, 1997, durata: 100 Min)

Un film di Massimo Venier, Aldo, Giovanni e Giacomo, con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Carlo Croccolo, Luciana Littizzetto e Eleonora Mazzoni.



Trama del Film Tre uomini e una gamba: Aldo, Giovanni e Giacomo partono per raggiungere le loro famiglie in vacanza in Puglia.

Oltre a dover raggiungere le famiglie per il matrimonio, i tre hanno un'altra incombenza: portare in Puglia una costosissima gamba di legno, ultima fatica del celebre scultore americano Michel Garpez...

Asterix e il segreto della pozione magica - alle 21.05 su Rai Gulp

(Animazione, Avventura, Azione, Family, 2018, durata: 105 Min)

Un film di Louis Clichy e Alexandre Astier, con le voci originali di Christian Clavier e Guillaume Briat.



Asterix e il segreto della pozione magica: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD



Trama del Film Asterix e il segreto della pozione magica: Il druido Panoramix il punto di riferimento del villaggio di Asterix, con la sua pozione magica che permette al guerriero di acqsuisire i super poteri con cui difende la loro terra, cade da un albero. Per i druidi questo è segno che sta invecchiando e che deve trovare un giovane erede al quale insegnare come preparare la pozione magica. Aiutato da Asterix e da Obelix, Panoramix trova la sua erede nell'adolescente Pectin.

