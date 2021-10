Love is in the Air Anticipazioni dall'11 al 16 ottobre 2021: Deniz e Selin si alleano per separare Eda e Serkan per sempre

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dall'11 al 16 ottobre 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dall'11 al 16 ottobre 2021

Puntata in onda Lunedì 11 ottobre 2021

Mentre Ceren vede svanire la possibilità di coronare il suo sogno d'amore, Piril confessa a Engin di essere incinta.

Puntata in onda Martedì 12 ottobre 2021

Erdem, spaventato dall'idea di trascorrere il giorno di San Valentino in solitudine, coinvolge Leyla nel folle progetto di trovare un partner last-minute per entrambi.

Puntata in onda Mercoledì 13 ottobre 2021

Aydan annega i suoi dispiaceri in una scatola di cioccolatini al liquore e, non essendo abituata a mangiarne, darà il meglio di sé in una scenata a casa della rivale Ayfer.

Puntata in onda Giovedì 14 ottobre 2021

Mentre Ceren confessa i suoi sentimenti a Deniz, Melo organizza un piano affinché Eda e Serkan trascorrano del tempo da soli il giorno di San Valentino. La strategia della ragazza riesce e Selin rimane chiusa nel suo ufficio, mancando così la cena da lei organizzata con Serkan, Eda e Deniz. Eda, rimasta sola con Serkan, cerca di far riaffiorare dolci ricordi dei momenti passanti insieme, ma sembra che il Bolat non riesca a ricordare molto.

Puntata in onda Venerdì 15 ottobre 2021

Durante la festa per Piril, Deniz annuncia a tutti che presto lui ed Eda si sposeranno. Il gesto però, sebbene orchestrato all'insaputa di Eda, sembra parte del piano architettato dai due finti amanti per provocare la gelosia di Serkan. In realtà Deniz sta facendo il doppio gioco: il suo unico scopo è infatti quello di conquistare Eda una volta per tutte e, per la riuscita del suo piano, decide di allearsi con Selin.

Puntata in onda Sabato 16 ottobre 2021

Alexander e Ayfer hanno l'ennesimo scontro a causa della gelosia di lei. Lo chef, che di rimando inizia a non sopportare più il lato guardingo della zia di Eda, si ritrova a sfogarsi con Aydan, che pensa subito di approfittarne... Nel frattempo, Ayfer scopre del fidanzamento di Eda e Deniz e, furiosa, mette la nipote alle strette: se in una settimana non riuscirà a far tornare i ricordi di Serkan, dovrà a prescindere annullare il finto fidanzamento con Deniz.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 16.55.