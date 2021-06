Love is in the Air Anticipazioni dal 7 all'11 giugno 2021: Aydan umilia Eda durante la festa di fidanzamento!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 7 all'11 giugno 2021.

Scopriamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 7 all'11 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 7 all'11 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 7 giugno 2021

L'Art Life è in difficoltà: l'albergo di cui sta curando il progetto rischia di non potersi fregiare della denominazione di albergo ecologico. Eda, però, ha un'idea.

Puntata in onda Martedì 8 giugno 2021

La festa di "fidanzamento contrattuale" fra Eda e Serkan si svolge a fatica fra varie difficoltà: Aydan, infatti, umilia Eda per la sua presunta inferiore estrazione sociale.

Puntata in onda Mercoledì 9 giugno 2021

Aydan viene a sapere da Selin che Eda e Serkan hanno deciso di andare a convivere e tenta di mettersi in contatto con Serkan per convincerlo a desistere dal suo proposito.

Puntata in onda Giovedì 10 giugno 2021

Aydan viene a sapere che Eda ha portato via alcuni scatoloni da casa di Serkan e pensa che la ragazza stia facendo posto per le sue cose e che voglia trasferirsi a casa del figlio.

Puntata in onda Venerdì 11 giugno 2021

In un momento di rabbia, Eda fa credere a Selin che lei e Serkan andranno a vivere insieme. Selin lo dice a Aydan e Piril e ne scaturisce una serie di equivoci.

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.