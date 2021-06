Love is in the Air Anticipazioni dal 14 al 18 giugno 2021: Eda e Serkan rischiano di essere scoperti!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle Puntate Inedite della Soap Love is in the Air in onda dal 14 al 18 giugno 2021. Ecco le Anticipazioni delle puntate per la settimana.

Vediamo le Anticipazioni della nuova soap turca, Love is in the Air, per le Puntate in onda dal 14 al 18 giugno 2021 su Canale 5. Vediamo dunque insieme cosa succederà, il Riassunto e le Trame delle Puntate di Love is in the Air, in onda dalle 15.30 alle 16.30.

Anticipazioni di Love is in the Air per la settimana dal 14 al 18 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 14 giugno 2021

Selin cerca di mettere in difficoltà Serkan facendo assumere Ferit come consulente aziendale e Alptekin accetta di buon grado. Nel frattempo, Eda fa ingelosire Serkan.

Puntata in onda Martedì 15 giugno 2021

Selin cenerà a casa di Serkan ed Eda dovrà portare in gran fretta i suoi effetti personali a casa di lui, per rendere credibile la messinscena della loro convivenza.

Puntata in onda Mercoledì 16 giugno 2021

Eda e Serkan, che fingono di vivere insieme a casa di lui, si preparano per accogliere a cena Selin e Ferit. Ma Eda non trova la scatola contenente i suoi vestiti. Selin è certa che la convivenza di Serkan ed Eda sia una messinscena e ottiene la conferma dei suoi sospetti quando trova il loro accordo di fidanzamento. Purtroppo, per una serie di vicissitudini, i documenti arriveranno sino a Kaan, che già da tempo mira a distruggere Serkan. Il giorno dopo la cena, Eda, Serkan, Selin, Ferit, Piril ed Engin partono per il viaggio ad Antalya per la cerimonia di premiazione e concludere l'affare del Golf Resort.

Puntata in onda Giovedì 17 giugno 2021

Giunti ad Antalya, Selin e Ferit discutono a causa del comportamento ambiguo di lei nei confronti di Serkan. Nel frattempo, Kaan continua ad architettare piani ai danni di Serkan: sfrutterà il contratto di fidanzamento del suo nemico con Eda, inviando le foto dei documenti a Fatma. Mentre Aydan decide di invitare a cena la zia di Eda, Ayfer, per scoprire di più sulla giovane che ha "rubato" suo figlio, Serkan organizza invece l'incontro con Birol e la moglie Sevil. I coniugi sono però sul punto di divorziare e questo sembra mettere in pericolo l'affare: i due non vogliono infatti firmare l'accordo onde evitare di ritrovarsi soci. Intanto, grazie all'atmosfera creatasi durante un ballo romantico, tra Engin e Piril iniziano a sbocciare dei sentimenti.

Puntata in onda Venerdì 18 giugno 2021

Serkan discute di lavoro con Birol, che rende partecipe l'amico dei suo problemi coniugali con la moglie Sevil. Mentre i due uomini parlano al bar dell'albergo, al bancone Eda fa la conoscenza di Sevil, stringendo subito amicizia con lei e scoprendo che è la moglie di Birol. Dopo essersi confrontati, Serkan ed Eda decidono di fare di tutto per riavvicinare i due coniugi. Intanto, mentre Kaan sfrutta l'ingenuità di Ferit per elaborare un piano contro Serkan, quest'ultimo ed Eda si ritroveranno particolarmente vicini condividendo un momento di grande intimità...

Love is in the Air va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale5 alle 15.30.